9 вересня 2023

Якось відомий у місті бізнесмен вирішив зробити якусь добру справу. Зустрівши на вулиці старого знайомого, який виглядав сильно схудлим і занепалий духом, він поцікавився:

- Що з тобою трапилося? Ти жахливо виглядаєш.

- Не повіриш, — відповів той. — Я не їв уже кілька днів.

- Але чому?! Що ж сталося?

- Знаєш, я так вже втомився перебиватися випадковими заробітками, що вирішив розбагатіти раптово. Вирушив у казино — і там за один вечір програв усе, що мав…

Бізнесмен був жалісливою людиною і тому він захоплено пояснював голодному про шкоду азартних ігор. Той у відповідь покірно слухав правильні слова, сумно киваючи головою і щиро сподіваючись, що його очікування не будуть марними.

- Думаю, тепер ти зрозумів, що поводився нерозумно? — запитав бізнесмен, який повірив у те, що його мудрі настанови обов'язково принесуть користь.

Після цього йому спало на думку мудра ідея: краще дати людині вудку і навчити її ловити рибу, ніж просто так годувати голодного. Причому зробити це бізнесмен вирішив буквально: відразу пішов і купив дорогу вудку і на березі міського ставка почав вчити знайомого ловити рибу.

Надвечір вони так нічого й не спіймали, і коли бідолаха знепритомнів, бізнесмен зробив ще одну добру справу, відвезши того до лікарні.

Він був такий натхненний бажанням допомагати нужденним, що з того часу став щодня скликати бідняків до водоймища, щоб розповідати їм, як треба правильно жити, і вчити ловити вудкою рибу.

Найбільше бізнесмена в цій історії вражало те, що на навчання ніхто не йшов. І він навіть не здогадувався, що більшості бідняків було давно зрозуміло, що від нього і скоринки хліба не дочекаєшся, а ловити рибу в ставку, в якому її ніколи не було, і зовсім безнадійна справа.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.