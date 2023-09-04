- 09:20 Більше 600 окупантів, 36 артсистем і 15 танків: в Генштабі назвали втрати російського ворога за добу
- 08:44 Штрафи повертаються: за що українцям доведеться платити з початку жовтня
- 08:39 Іспанія з голом 16-річного вундеркінда знищила у Тбілісі Грузію: відеоогляди матчів кваліфікації Євро-2024
- 08:19 Водоліям — масштабні справи, Терезам — сюрпризи на роботі, Близнюкам — фінансові надходження: гороскоп на день Коня-Ржуна
- 08.09 22:31 Овочева сковорідка, як в ресторані: рецепт від відомої кулінарки Оксани Вознюк
- 08.09 22:00 Дуа Ліпа поділилася секретом гарного сексу
- 08.09 21:42 Зняття санкцій в обмін на відновлення зернової угоди: що пообіцяв генсек ООН путіну під час секретних переговорів
- 08.09 21:30 Раз на день — крупи, макарони, картопля в мундирах: експерт про баланс у харчуванні
- 08.09 21:15 Рояль Фредді Мерк’юрі продали за 2,2 млн доларів
- 08.09 21:08 Україна U21 не встояла на полі Німеччини у дебютному поєдинку тренера-іспанця: відеоогляд матчу
- 08.09 21:00 «Знаменитий лікерний набір „Риби“ можна зустріти на блошиних ринках Польщі, Німеччини та Чехії», — експертка з фарфору Олена Корусь
- 08.09 20:45 Ароматно та апетитно: приготуйте цю аджику та поділіться рецептом з подругами
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1984
Скульптор José Puche
Р озмір: 22×39 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Якось відомий у місті бізнесмен вирішив зробити якусь добру справу. Зустрівши на вулиці старого знайомого, який виглядав сильно схудлим і занепалий духом, він поцікавився:
- Що з тобою трапилося? Ти жахливо виглядаєш.
- Не повіриш, — відповів той. — Я не їв уже кілька днів.
- Але чому?! Що ж сталося?
- Знаєш, я так вже втомився перебиватися випадковими заробітками, що вирішив розбагатіти раптово. Вирушив у казино — і там за один вечір програв усе, що мав…
Бізнесмен був жалісливою людиною і тому він захоплено пояснював голодному про шкоду азартних ігор. Той у відповідь покірно слухав правильні слова, сумно киваючи головою і щиро сподіваючись, що його очікування не будуть марними.
- Думаю, тепер ти зрозумів, що поводився нерозумно? — запитав бізнесмен, який повірив у те, що його мудрі настанови обов'язково принесуть користь.
Після цього йому спало на думку мудра ідея: краще дати людині вудку і навчити її ловити рибу, ніж просто так годувати голодного. Причому зробити це бізнесмен вирішив буквально: відразу пішов і купив дорогу вудку і на березі міського ставка почав вчити знайомого ловити рибу.
Надвечір вони так нічого й не спіймали, і коли бідолаха знепритомнів, бізнесмен зробив ще одну добру справу, відвезши того до лікарні.
Він був такий натхненний бажанням допомагати нужденним, що з того часу став щодня скликати бідняків до водоймища, щоб розповідати їм, як треба правильно жити, і вчити ловити вудкою рибу.
Найбільше бізнесмена в цій історії вражало те, що на навчання ніхто не йшов. І він навіть не здогадувався, що більшості бідняків було давно зрозуміло, що від нього і скоринки хліба не дочекаєшся, а ловити рибу в ставку, в якому її ніколи не було, і зовсім безнадійна справа.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Стрілянина у Дніпрі: у мережі показали відео з нагрудних камер поліцейських та із салону авто вбитого водія
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 749 мм