Чим більше вмієш, тим більше шансів залишитися живим: які вимоги до водіїв та мехводів на фронті

В Україні, де воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 15 листопада, ЗСУ потребують не лише тих, хто триматиме зброю в руках, але й фахівців, зокрема, водіїв, які здатні впоратися зі складними ситуаціями, відремонтувати техніку — щось приварити, десь заклепат чи заліпити, замінити фільтри чи перебрати мотор. Без таких людей про мобільність військових підрозділів годі й думати.

Видання «Телеграф» поспілкувалося з військовими водіями, які розповіли про деталі роботи та необхідні навички. З`ясувалося, що у всіх підрозділах є дві ключові категорії водіїв: звичайні водії та механіки-водії бойової машини піхоти та танка.

Вимоги до водія транспортного засобу досить прості — вистачить посвідчення водія на керування автівкою категорії B/C і мінімального стажу. А специфічну підготовку можна набути на умовному злагодженні та при їзді в екстремальних умовах. При цьому їздити швидко і маневрено вважається золотим вмінням.

А для того, аби стати мехводом, бажано не лише мати водійську категорію від С і вище — необхідні знання управління спеціальною технікою.

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«Візьмемо умовний Max-Pro і БТР-4. На „Макспро“ (MRAP) управління приблизно, як на важкому мінівені, й там просто треба звикнути до габаритів і опанувати деякі робочі прилади, — розповів журналістам боєць-доброволець. — А на БТР-4 може одночасно з нуля навчитися і водій автобусу, і хлопець, який вчора грав Mortal Kombat. За умови, що вони обидва до того не їздили на ньому. Бо там все інше, починаючи з системи управління і закінчуючи відсутністю можливості покурити у вікно. Зрештою, військової техніки багато, і перш, ніж сісти у бойову машину, треба пройти профільну спеціалізовану підготовку».

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Інший співбесідник зазначив, що всі військові мають особисту зброю, але не всі й не щодня нею користуються — є багато завдань з комунікації, логістики, ремонту військової техніки…

«Важливим умінням водія є здатність виїхати зі складних ситуацій, замаскуватися та базово ремонтувати свою машину. Чим більше ти вмієш, тим більше шансів лишитися живим. Ти можеш вміти просто возити десант. Але маєш бути готовим побути водієм для евакуації чи вантажним для підвозу провізії. Професія водія у ЗСУ все ще залишається ризикованою, бо ти в цій ситуації є капітаном корабля», — розповідає військовий.

Нагадаємо, що з 1 жовтня українки-медикині та фармацевти мають стати на військовий облік.

Фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ у соцмережах

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