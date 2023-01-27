«Намагайтеся спати не на спині»: як вберегтись від сонного паралічу

Хронічний стрес, викликаний війною, часто призводить до розладів сну. Один з них називається сонний параліч, пише у соцмережах лікар-психотерапевт Євген Скрипник. Дуже багато людей упродовж свого життя відчували, що під час сну нібито на них хтось дивиться, бачать та відчувають якусь істоту біля себе або над собою, і при цьому не можуть ні кричати, ні рухатись. А деякі люди відчувають, що їх навіть душать. Звідси пішов міф про домових, які приходять вночі.

«Цьому стану є наукове обґрунтування, — пояснює лікар. — Сонний параліч виникає під час фази сну, яка має назву швидкий сон. В цей період спостерігається повна м"язова атонія — розслаблення м’язів, щоб людина не могла ходити та рухатись, оскільки в неї в цей період спостерігаються сновидіння. Можуть бути випадки, коли при переході зі стану сну до пробудження, людина відкриває очі, знаходиться у свідомості, а рухатись не може. Отже, виникає відчуття страху, безпорадності й збільшується активність середнього мозку, який відповідає за порушення сприйняття — і виникають галюцинації. Людина починає бачити те, чого боїться. Відчуває тиск на груди…»

Сонний параліч, зазначає лікар, здебільшого виникає, коли людина спить на спині. Також може виникати при порушеннях сну, зміні часових поясів, зміні графіку роботи (нічні зміни) та при панічних розладах.

«Сам по собі сонний параліч не несе небезпеку. Профілактика його доволі доступна та проста. Насамперед регулярно спіть 6−8 годин. Відмовтеся від гаджетів перед сном, лягайте та прокидайтеся в той самий час, провітрюйте спальню, використовуйте спальню для сну та продовження роду. Та, звичайно ж, намагайтеся спати не на спині».

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