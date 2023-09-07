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Так роблять японці: як за три хвилини усунути засмічення в унітазі (відео)

11:45 7 вересня 2023
унітаз

Кожна господиня намагається підтримувати чистоту сантехніки, використовуючи для цього народні методи або покупну хімію.

Але бувають випадки, коли доводиться зіштовхувати з позаштатною ситуацією. Наприклад, у багатоквартирному будинку через проблеми на стояку може забитися сантехніка у будь-якій квартирі.

На YouTube-каналі «Майстер Смарт» розповіли, як японці роблять, коли унітаз засмічений.

Метод простий, щоб швидко усунути засмічення в унітазі, потрібно щітку для унітазу обернути кількома шарами поліетиленових пакетів. Пакети добре зав'язати, зверху надіти цупкий пакет для сміття. І розпочати процес прочищення унітазу, як показано на відео.

Результат не забариться.

Після цього очистити сантехніку наявними засобами, що чистять.


Раніше ми розповідали, як позбутися жовтих патьоків усередині унітазу.

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