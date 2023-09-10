Де дивитись онлайн Україна U21 — Північна Ірландія U21: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Євро-2025

У вівторок, 12 вересня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка поступилася у спарингу Німеччині (0:2), домашнім матчем у словацькому Попраді проти своїх однолітків із Північної Ірландії стартує у відбірному циклі Євро-2025.

Раніше суперники перетиналися один з одним вісім разів. Українська «молодіжка» чотири рази обіграла британців, три зустрічі завершилися внічию та один раз (1:0 у 2020-му) виграла Північна Ірландія (різниця м'ячів — 13:6).

Цього разу букмекери бачать фаворитом нашу команду, яку очолив іспанський фахівець Унаї Мельгоса. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «жовто-синіх» приймає з коефіцієнтом 1,54, на нічию — 4,20, на виграш британців — 5,40.

У прямій трансляції матч Україна U21 — Північна Ірландія U21 (початок — о 19:30) на території нашої країни покажуть регіональні канали «Суспільного» та сайт «Суспільне. Спорт».

Відбір молодіжного Євро-2025. Група F. 1-й тур

12 вересня (вівторок)

Україна U21 — Північна Ірландія U21 19:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт».

Нагадаємо, що українська «молодіжка» потрапила до групи F з Англією, Сербією, Північною Ірландією, Азербайджаном та Люксембургом (у квартеті вже зіграно матч Північна Ірландія — Люксембург — 0:1).

Додамо, що у фінальний раунд молодіжного Євро-2025, окрім господарів збірної Словаччини (команду росії не допустили до змагань), безпосередньо вийдуть дев'ять переможців груп та три найкращі команди з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других позицій розіграють між собою у плей-оф ще три путівки до вирішальної стадії чемпіонату Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись у прямому ефірі відбірний поєдинок Євро-2024 Італія — Україна.

Фото uaf.ua

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