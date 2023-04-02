Картопляна ковбаса: смакота на свята та у будній день

Ковбаса — улюблена страва українців, особливо за святковим столом. Але так як під час Посту не кожен вірянин погодиться порушити його умови, то виходом для нього може стати «картопляна ковбаса», в якій зовсім немає м'яса.

Рецепт приготування такої страви приводиться на сайті cookpad.

Інгредієнти

1 кг картоплі

3−4 середні цибулини

2−3 зубчики часнику

сіль, перець, зелень за смаком

2 ст л манки

олія для смаження

1 м натуральноі кишки

Інструкція з приготування



Крок 1



Кишку добре промити під проточною водию, зцідити воду та змастити олією.

Крок 2



Цибулю почистити, подрібнити та обсмажити до золотавого кольору на оліі.

Крок 3



Картоплю почистити та подрібнити блендером, або пропустити через м"ясорубку чи натерти на картопляній тертці. Якщо картопля водяниста, відкинути на сито і залишити на 10 хв.

Крок 4



Додати до картоплі обсмажену цибулю, пропущений через прес часник, подрібнену зелень (у мене морожений кріп), сіль, перець за смаком, манку, все добре перемішати.

Крок 5



Закріпити на м"ясорубці насадку для ковбас і обережно натягнути кишку, як панчоху) Набити кишку картопляною начинкою, але не туго, щоб оболонка не потріскалася. Кінці кишки зав"язати тугим вузликом або перев"язати міцною ниткою.

Крок 6

Опустити ковбасу на 5 хв в окріп. Потім витягнути за допомогою шумовки і перекласти на паперові рушники, щоб ті увібрали вологу.

Крок 7



Змастити форму для запікання олією, перекласти в неі ковбасу і також змастити олією. По всій довжині зробити проколи голкою чи зубочисткою.

Крок 8

Запікати у духовці за 180 С близько 1 години до золотавоі шкоринки. Смачно як у гарячому, так і у холодному вигляді.

Зверніть увагу також на рецепт пісних картопляних зразів з грибами від Лізи Глінської.

652

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram