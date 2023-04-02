37.43 / 38.11 40.37 / 41.15
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Картопляна ковбаса: смакота на свята та у будній день

10:15 2 квітня 2023
Картопляна ковбаса

Ковбаса — улюблена страва українців, особливо за святковим столом. Але так як під час Посту не кожен вірянин погодиться порушити його умови, то виходом для нього може стати «картопляна ковбаса», в якій зовсім немає м'яса.

Рецепт приготування такої страви приводиться на сайті cookpad.

Інгредієнти

  • 1 кг картоплі
  • 3−4 середні цибулини
  • 2−3 зубчики часнику
  • сіль, перець, зелень за смаком
  • 2 ст л манки
  • олія для смаження
  • 1 м натуральноі кишки

Інструкція з приготування

Крок 1

Кишку добре промити під проточною водию, зцідити воду та змастити олією.

Крок 2

Цибулю почистити, подрібнити та обсмажити до золотавого кольору на оліі.

Крок 3

Картоплю почистити та подрібнити блендером, або пропустити через м"ясорубку чи натерти на картопляній тертці. Якщо картопля водяниста, відкинути на сито і залишити на 10 хв.

Крок 4

Додати до картоплі обсмажену цибулю, пропущений через прес часник, подрібнену зелень (у мене морожений кріп), сіль, перець за смаком, манку, все добре перемішати.

Крок 5

Закріпити на м"ясорубці насадку для ковбас і обережно натягнути кишку, як панчоху) Набити кишку картопляною начинкою, але не туго, щоб оболонка не потріскалася. Кінці кишки зав"язати тугим вузликом або перев"язати міцною ниткою.

Крок 6

Опустити ковбасу на 5 хв в окріп. Потім витягнути за допомогою шумовки і перекласти на паперові рушники, щоб ті увібрали вологу.

Крок 7

Змастити форму для запікання олією, перекласти в неі ковбасу і також змастити олією. По всій довжині зробити проколи голкою чи зубочисткою.

Крок 8

Запікати у духовці за 180 С близько 1 години до золотавоі шкоринки. Смачно як у гарячому, так і у холодному вигляді.

Зверніть увагу також на рецепт пісних картопляних зразів з грибами від Лізи Глінської.

652

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Білий тигр

Ракам — фінансові надходження, Дівам — ідеальне здоров’я, Козерогам — відновлення сил: гороскоп на 2 квітня, день Металевого Тигра

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова народила, але не доньку

Король Чарльз III з Каміллою

Камілла у Німеччині вразила своїм виглядом: на що звернули увагу ЗМІ

Ксенія Мішина

«Повертайся, плестимемо маскувальні сітки»: Ксенію Мішину жорстко розкритикували за відпочинок у Єгипті в розпал війни (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту