Картопляна ковбаса: смакота на свята та у будній день
Ковбаса — улюблена страва українців, особливо за святковим столом. Але так як під час Посту не кожен вірянин погодиться порушити його умови, то виходом для нього може стати «картопляна ковбаса», в якій зовсім немає м'яса.
Рецепт приготування такої страви приводиться на сайті cookpad.
Інгредієнти
- 1 кг картоплі
- 3−4 середні цибулини
- 2−3 зубчики часнику
- сіль, перець, зелень за смаком
- 2 ст л манки
- олія для смаження
- 1 м натуральноі кишки
Інструкція з приготування
Крок 1
Кишку добре промити під проточною водию, зцідити воду та змастити олією.
Крок 2
Цибулю почистити, подрібнити та обсмажити до золотавого кольору на оліі.
Крок 3
Картоплю почистити та подрібнити блендером, або пропустити через м"ясорубку чи натерти на картопляній тертці. Якщо картопля водяниста, відкинути на сито і залишити на 10 хв.
Крок 4
Додати до картоплі обсмажену цибулю, пропущений через прес часник, подрібнену зелень (у мене морожений кріп), сіль, перець за смаком, манку, все добре перемішати.
Крок 5
Закріпити на м"ясорубці насадку для ковбас і обережно натягнути кишку, як панчоху) Набити кишку картопляною начинкою, але не туго, щоб оболонка не потріскалася. Кінці кишки зав"язати тугим вузликом або перев"язати міцною ниткою.
Крок 6
Опустити ковбасу на 5 хв в окріп. Потім витягнути за допомогою шумовки і перекласти на паперові рушники, щоб ті увібрали вологу.
Крок 7
Змастити форму для запікання олією, перекласти в неі ковбасу і також змастити олією. По всій довжині зробити проколи голкою чи зубочисткою.
Крок 8
Запікати у духовці за 180 С близько 1 години до золотавоі шкоринки. Смачно як у гарячому, так і у холодному вигляді.
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