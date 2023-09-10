Відмінно поєднується зі свіжими ягодами: фіналіст «Майстер Шефа» поділився рецептом свого улюбленого печінкового паштету

Паштет з печінки — одна з улюблених страв в українській кухні. Готувати його можна за різними рецептами, кожен кулінар має свій, перевірений.

Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який розповів, як приготувати м'ясний рулет з лаваша та сиру, поділився рецептом свого улюбленого паштету.

Печінковий паштет

Інгредієнти:

Печінка качина чи курина 950

Цибуля шалот 150

Часник 10

Морква 70

Масло вершкове 250

Шоколадний ром або коньяк 100

Вершки 250

Сіль 10

Перець мелений 2

Олія рослинна 80

Приготування:

Спочатку обсмажити овочі на олії до повної готовності.

Після цього додати алкоголь, випарити всі спирти, залити вершкам й довести до кипіння.

Окремо обсмажити печінку до золотистої скоринки так, щоб в середині печінки була рожева сукровиця.

У сотейнику з’єднати вершки, обсмажену печінку, овочі з випареним алкоголем та вершками, вершкове масло кімнатної температури сіль та перець.

Перебити до однорідної маси. Протерти готову суміш через сито й відправити в холодильник.

«Подаємо паштет з крихтами горіха та шоколаду. Гарно пасує зі свіжими ягодами», — додав кулінар.

Раніше ми розповідали, як приготувати паштет з авокадо та консервованого тунця.

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