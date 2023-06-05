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Паштет з авокадо та консервованого тунця: смачно зі свіжим чорним хлібом

22:27 6 червня 2023
Паштет із салатом

Якщо ви любите паштети, найпростіше приготувати паштет із консервованого тунця. Він ніжний і смачний. Особливо добре поєднується зі свіжим чорним хлібом. Також такий паштет можна подавати зі слайсами картоплі, звареної в мундирі.

Рецептом паштету з тунця й авокадо поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати холодний буряковий суп із руколою.

- Скибочка хліба з паштетом і літній салат — що може бути смачніше, — каже Ардія Діаманті. — Рецепт паштету досить простий. Його не варто готувати про запас. Приготували — і з'їли.

Паштет з авокадо та консервованого тунця

  • Консервований тунець — 200 г
  • Цибулина середнього розміру -1шт.
  • Яйце — 2 шт.
  • Авокадо — 1 шт.

Усі інгредієнти помістити в блендер і довести до стану однорідної маси. Під час подачі можна декорувати улюбленою зеленню. Смачного!

Фото з альбому Ольги Сметанської

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