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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1971
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 42×53 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Розповідають, що в житті відомого французького бактеріолога Луї Пастера був такий незвичайний випадок. Саме в той день, коли вчений у своїй лабораторії досліджував культуру вірусу віспи, до нього раптово увірвався непроханий гість.
Незнайомець назвався секундантом одного скандального паризького вельможі, якому здалося, нібито вчений якимось чином його образив. Зі слів незнайомця, той ображений сноб вимагав проведення негайної дуелі.
Пастер спокійно вислухав посланця та сказав:
- Ну, що ж, добре. Але якщо мене викликають на дуель, то саме я маю право обрати зброю. А тепер погляньте сюди. Перед вами дві колби: в одній — вірус віспи, в другій — чиста вода. Якщо людина, що вас прислала, погодиться випити одну з них (на вибір!), то я готовий випиту іншу.
Наступного дня весь Париж уже знав про те, що «термінова» дуель так і не відбулась…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 749 мм