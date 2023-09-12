«Раз, два, три — і готове»: маковий пиріг без випічки від шеф-кухаря Валі Саєнко
Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася бабусиним рецептом вертути з яблуками, запропонувала фоловерам приготувати маковий пиріг, який не потрібно випікати.
Вона віднесла рецепт цього пирога до серії «раз, два три і готово» та детально розповіла, як його готувати, на своій сторінці у соцмережах.
Інгредієнти (на форму 20 см):
- Мак — 200 гр;
- Цукор — 150 гр;
- Ваніль;
- Молоко — 500 гр;
- Манка — 4 ст.л.;
- Масло вершкове — 100 г;
- Печиво — 300 г.
Для глазурі:
- Шоколад — 200 г;
- Сметана — 80 г.
Приготування:
- Мак заливаємо окропом і даємо постояти приблизно 30 хвилин. Промиваємо, даємо осісти і зливаємо весь бруд. Заливаємо водою і варимо 30 хвилин. Зливаємо воду і перемолюємо мак блендером.
- Заливаємо мак молоком, додаємо цукор і починаємо варити. Через 15−20 хвилин додаємо манку, перемішуємо до загустіння.
- Додаємо молоте печиво і вершкове масло. Маса має бути густою і міцною, як пластилин. Викладаємо в форму і ставимо в холодильник.
- Для глазурі розігріваємо сметану — вона має бути теплою. Шоколад розтоплюємо і додаємо до сметани.
- Поливаємо пиріг і даємо охолонути в холодильнику приблизно 1 годину.
Раніше кулінарка Маріанна Ілавська поділилася рецептом макового кексу, який дуже легкий у приготуванні і потребує мінімум інгредієнтів.
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