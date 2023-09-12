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Книга рецептів

«Раз, два, три — і готове»: маковий пиріг без випічки від шеф-кухаря Валі Саєнко

16:27 12 вересня 2023
Маковий пиріг

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася бабусиним рецептом вертути з яблуками, запропонувала фоловерам приготувати маковий пиріг, який не потрібно випікати.

Вона віднесла рецепт цього пирога до серії «раз, два три і готово» та детально розповіла, як його готувати, на своій сторінці у соцмережах.

Інгредієнти (на форму 20 см):

  • Мак — 200 гр;
  • Цукор — 150 гр;
  • Ваніль;
  • Молоко — 500 гр;
  • Манка — 4 ст.л.;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Печиво — 300 г.

Для глазурі:

  • Шоколад — 200 г;
  • Сметана — 80 г.

Приготування:

  • Мак заливаємо окропом і даємо постояти приблизно 30 хвилин. Промиваємо, даємо осісти і зливаємо весь бруд. Заливаємо водою і варимо 30 хвилин. Зливаємо воду і перемолюємо мак блендером.
  • Заливаємо мак молоком, додаємо цукор і починаємо варити. Через 15−20 хвилин додаємо манку, перемішуємо до загустіння.
  • Додаємо молоте печиво і вершкове масло. Маса має бути густою і міцною, як пластилин. Викладаємо в форму і ставимо в холодильник.
  • Для глазурі розігріваємо сметану — вона має бути теплою. Шоколад розтоплюємо і додаємо до сметани.
  • Поливаємо пиріг і даємо охолонути в холодильнику приблизно 1 годину.

Раніше кулінарка Маріанна Ілавська поділилася рецептом макового кексу, який дуже легкий у приготуванні і потребує мінімум інгредієнтів.

Фото — скріншот

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