«Раз, два, три — і готове»: маковий пиріг без випічки від шеф-кухаря Валі Саєнко

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася бабусиним рецептом вертути з яблуками, запропонувала фоловерам приготувати маковий пиріг, який не потрібно випікати.

Вона віднесла рецепт цього пирога до серії «раз, два три і готово» та детально розповіла, як його готувати, на своій сторінці у соцмережах.

Інгредієнти (на форму 20 см): Мак — 200 гр;

Цукор — 150 гр;

Ваніль;

Молоко — 500 гр;

Манка — 4 ст.л.;

Масло вершкове — 100 г;

Печиво — 300 г. Для глазурі: Шоколад — 200 г;

Сметана — 80 г. Приготування: Мак заливаємо окропом і даємо постояти приблизно 30 хвилин. Промиваємо, даємо осісти і зливаємо весь бруд. Заливаємо водою і варимо 30 хвилин. Зливаємо воду і перемолюємо мак блендером.

Заливаємо мак молоком, додаємо цукор і починаємо варити. Через 15−20 хвилин додаємо манку, перемішуємо до загустіння.

Додаємо молоте печиво і вершкове масло. Маса має бути густою і міцною, як пластилин. Викладаємо в форму і ставимо в холодильник.

Для глазурі розігріваємо сметану — вона має бути теплою. Шоколад розтоплюємо і додаємо до сметани.

Поливаємо пиріг і даємо охолонути в холодильнику приблизно 1 годину.

Раніше кулінарка Маріанна Ілавська поділилася рецептом макового кексу, який дуже легкий у приготуванні і потребує мінімум інгредієнтів.

Фото — скріншот

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