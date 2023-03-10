Стане ідеальною випічкою для всієї родини: готуємо маковий кекс

Дуже легкий у приготуванні і потребує мінімум інгредієнтів, які знайдуться вдома в кожного. Для приготування цього смаколика навіть не знадобляться ваги, все відміряємо в склянках, пише кулінарка Маріанна Ілавська, яка раніше радила приготувати домашні еклери.

Інгредієнти: 3 яйця

1 скл. цукру

1 скл. молока

¾ скл. олії

1 уп. ванільного цукру

1 уп. розпушувача

1 скл. маку (цілий або мелений)

2 скл. борошна

Підійде для випікання як форма для кексу, так і будь-яка інша форма.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром та ванільним цукром до пухкої маси. Додаємо молоко та олію, акуратно перемішуємо лопаткою. Борошно змішуємо з розпушувачем та маком і вводимо в яєчну суміш в пару прийомів. Акуратно перемішуємо лопаткою. Випікаємо при 170 С 30−40 хв.

Нагадаємо рецепт кексу з сиром та персиками.

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