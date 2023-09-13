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Смузі-боул із ягодами та гранолою: модний корисний сніданок

22:33 13 вересня 2023
Смузі-боул з ягодами та гранолою

Що приготувати на сніданок у вихідний? Теоретично варіантів досить багато. А практично хочеться знову-таки чогось смачного і при цьому особливо не витрачати час і сили.

А чи чули ви про смузі-боули? Якщо ні, прислухайтеся до порад відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, яка раніше пропонувала приготувати тоненькі млинці.

- Нині стільки нового й цікавого, — каже Елла Іванова. — От про смузі чули всі. Знають, що це таке і як приготувати. А чи в курсі ви, що таке смузі-боул? Це смачно, корисно й ароматно. Смузі з додаванням різних топінгів подають у тарілці або піалі. Я думаю, що ніхто не відмовиться від такого сніданку. Можна приготувати солодкий, без цукру, солоний, кислий. Найголовніше, щоб був блендер, решта дуже просто.

Смузі-боул

  • 200 г йогурту
  • Малина або лохина
  • 1 банан

Для декору

  • Фрукти та ягоди (за смаком)
  • М'ята
  • Гранола з горішками (за смаком)

Йогурт збити в блендері з бананом і ягодами, перелити вміст у піалу, доповнити гранолою з горішками, прикрасити ягодами, м'ятою.

Смачного!

Нагадаємо рецепт грушево-бананового смузі з імбиром.

Фото з альбому Елли Іванової

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