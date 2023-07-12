Салат із перловкою, помідорами та зеленою цибулею: ситно, смачно та корисно
Салати з додаванням відварених рису, гречки, перловки дуже ситні та смачні. І якщо ви жодного разу таку страву ще не готували, спробуйте це зробити зараз.
Рецептом салату з перловкою, помідорами та зеленою цибулею поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати бананово-м'ятний сорбет.
- Сьогодні приготуємо дуже смачний салат, — каже Елла Іванова. — Овочі можна використовувати будь-які на ваш смак.
Салат із перловкою, зеленою цибулею та помідорами
- 200 г відвареної крупи
- Помідори чері (кілька штук)
- Огірок
- Зелена цибуля
- Зелень (за смаком)
Для заправки
- 2 столові ложки олії
- 1 чайна ложка лимонного соку
- Сіль
- Цукор
- 1 чайна ложка гірчиці в зернах
- Перець
- Можна додати часник і перчик чилі
Відварити перловку, охолодити, нарізати овочі, все змішати, заправити приготовленою заправкою.
І смачного!
Нагадаємо рецепт зеленого смузі з броколі та листям салату.
Фото з альбому Елли Іванової87