36.75 / 37.32 40.87 / 41.71
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат із перловкою, помідорами та зеленою цибулею: ситно, смачно та корисно

22:25 16 липня 2023
Салат з перловкою, помідорами та зеленою цибулею

Салати з додаванням відварених рису, гречки, перловки дуже ситні та смачні. І якщо ви жодного разу таку страву ще не готували, спробуйте це зробити зараз.

Рецептом салату з перловкою, помідорами та зеленою цибулею поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати бананово-м'ятний сорбет.

- Сьогодні приготуємо дуже смачний салат, — каже Елла Іванова. — Овочі можна використовувати будь-які на ваш смак.

Салат із перловкою, зеленою цибулею та помідорами

  • 200 г відвареної крупи
  • Помідори чері (кілька штук)
  • Огірок
  • Зелена цибуля
  • Зелень (за смаком)

Для заправки

  • 2 столові ложки олії
  • 1 чайна ложка лимонного соку
  • Сіль
  • Цукор
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах
  • Перець
  • Можна додати часник і перчик чилі

Відварити перловку, охолодити, нарізати овочі, все змішати, заправити приготовленою заправкою.

І смачного!

Нагадаємо рецепт зеленого смузі з броколі та листям салату.

Фото з альбому Елли Іванової

87

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Мурат із донькою

Мурат без Лілії знайшов собі нову «компанію», а Ані Лорак підтримала іншу зрадницю

Лист військовозобов&#39;язаному

Ні в якому разі не підписуйте документи: адвокат розповів, що робити чоловікам, яких примусово доставили до ТЦК

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту