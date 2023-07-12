Салат із перловкою, помідорами та зеленою цибулею: ситно, смачно та корисно

Салати з додаванням відварених рису, гречки, перловки дуже ситні та смачні. І якщо ви жодного разу таку страву ще не готували, спробуйте це зробити зараз.

Рецептом салату з перловкою, помідорами та зеленою цибулею поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати бананово-м'ятний сорбет.

- Сьогодні приготуємо дуже смачний салат, — каже Елла Іванова. — Овочі можна використовувати будь-які на ваш смак.

Салат із перловкою, зеленою цибулею та помідорами 200 г відвареної крупи

Помідори чері (кілька штук)

Огірок

Зелена цибуля

Зелень (за смаком) Для заправки 2 столові ложки олії

1 чайна ложка лимонного соку

Сіль

Цукор

1 чайна ложка гірчиці в зернах

Перець

Можна додати часник і перчик чилі

Відварити перловку, охолодити, нарізати овочі, все змішати, заправити приготовленою заправкою.

І смачного!

Нагадаємо рецепт зеленого смузі з броколі та листям салату.

Фото з альбому Елли Іванової

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