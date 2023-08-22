Салат з грушею та болгарським перцем: смак літньої насолоди

Кожен літній овоч та фрукт є складовою еліксиру здоров’я. Саме тому не втрачайте можливості поласувати ними знов та знов. Не за горами вже осінь. Вона теж багата на дари природи. Проте вони зовсім інші. У кожної пори року свої бонуси.

Рецептом салату з грушею та болгарським перцем з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та фудблогерка Анна Конда, яка поділилася рецептом салату з жовтими помідорами та нектаринами.

- Цей салат яскравий та смачний, отож варто його приготувати, — говорить Анна Конда. — Думаю, рецепт варто взяти до уваги.

Грушевий салат з болгарським перцем Інгредієнти:(на 2 порції) Груша -1шт. (велика)

Грейпфрут- 1 шт.

Болгарський перець (підійде любого кольору) 1 шт

Петрушка- 30 г

Мікс з кунжуту, льону та насіння- 10−15 г

Оливкова олія, сіль, перець.

Очищуємо та нарізаємо невеличкими шматочками перець та грушу, грейпфрут звільняємо від шкірки, плівочок та кісточок, залишаємо саму мʼякоть, також нарізаємо на шматочки. Дрібненько подрібнюємо петрушку. Додаємо до попередніх інгредієнтів. Солимо, перчимо, додаємо оливкову олію, перемішуємо та посипаємо сумішшю з кунжуту, льону та насінням.

Нагадаємо рецепт «швидких» помідорів з соєвим соусом та часником.

Фото з альбому Анни Конди

63

Читайте нас у Facebook та Instagram