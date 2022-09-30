«Ні в якому разі не вище 28 градусів»: як правильно сушити горіхи

Маючи здорове дерево волоського горіха у власному саду, ви можете розраховувати на рясні врожаї вже з другого року після посадки. Як тільки на плодах з'явилася зелено-коричнева і потріскана шкаралупа, вони дозріли для збору врожаю. Зазвичай це відбувається з кінця вересня. До речі, стиглі горіхи, які дуже корисні для здоров'я, часто самі падають з дерева. В іншому випадку допомагає легке струшування. Як правильно зробити це та чому не можна залишати горіхи на землі, розповіли на сайті спеціалізованого видання для садівників.

«На дереві горіх захищений зеленим покривом. Коли він падає на землю, вона розривається і відокремлюється. Тепер горіх піддається впливам навколишнього середовища. Вологість, особливо якщо вона триває довго, може швидко призвести до появи цвілі. Не зривайте волоські горіхи з дерева силою, інакше ви можете пошкодити пагони дерева і вже вплинути на врожай наступного року. Краще просто почекати, поки горіхи не впадуть самі. Якщо терпець урветься, можна легенько потрясти дерево, щоб трохи допомогти. Збирайте плоди регулярно — зазвичай один раз на день, в дощові дні навіть двічі на день (вранці і вдень). Волоські горіхи, залишені без догляду, створюють ідеальне середовище для розмноження шкідників і сприяють їх швидкому розмноженню».

Якщо ви не хочете з'їсти волоські горіхи відразу, але бажаєте їх зберегти, вам не уникнути сушіння плодів відразу після збору — в теплому і темному приміщенні.

«Не кожен горіх, який падає з дерева, придатний для споживання і тому не підходить для сушіння. Слід відсортувати горіхи з пошкодженою шкаралупою. Викиньте запліснявілі горіхи Видаліть будь-яку зелену оболонку, яка все ще прикріплена. Для стійких залишків використовувати щітку. Якщо у горіха пошкоджена тільки коричнева шкаралупа, але внутрішня частина не лежала відкритою на землі, він все одно цілком придатний для негайного вживання. Волоські горіхи багаті на олії, які при високих температурах стають прогірклими і негативно впливають на смак. Тому горіхи не можна сушити в духовці або мікрохвильовій печі. Оптимальною є температура близько 20 градусів за Цельсієм, ні в якому разі не можна перевищувати 28 градусів. Найкраще волоські горіхи сохнуть в сухому і добре провітрюваному приміщенні. У сонячні дні волоські горіхи також можна сушити на відкритому повітрі вдень, але на ніч їх необхідно заносити в приміщення. Зберігати плоди можна в кошиках або сітках, також підходять мішки з-під картоплі».

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