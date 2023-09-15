Ніжний десерт з бананів та сиру: варто пригостити рідних та друзів

Банан — ідеальний інгредієнт для приготування десертів. А у поєднанні з домашнім сиром це взагалі казка. Отож, спробуйте приготувати бананово-сирний десерт та пригостіть ним рідних та друзів.

Рецептом смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше пропонувала приготувати овочевий салат з кіноа.

- Цей десерт сподобається і дорослим, і дітям, — говорить Анна Конда. — Отож, раджу приготувати його.

Інгредієнти: (на 4 порції) Сир 300 г

Банани — 2 шт.

Мед — 1 ч. л.

Сметана — 50 г

Ванілін — 1 г

Печиво (пісочне) — 100 г

В блендері подрібнюємо банани 1,5 шт. Після додаємо до них сир та сметану та для більш довершеного смаку дрібку ванілі. Все знову перемішуємо в блендері до однорідної консистенції. Тепер додаємо 1 ч. л меду або за вашим бажанням інший підсолоджувач. І знову перемішуємо.

Тепер викладаємо в посуд шар подрібненого печива і заливаємо його сумішшю.

Викладаємо ще один шар печива і можна додати кілька шматочків бананів. І знову заливаємо сумішшю. Зверху прикрашаємо потертим печивом та дольками банану і десерт готовий.

Смачного!

Нагадаємо рецепт «швидких» помідорів з соєвим соусом та часником.

Фото з альбому Анни Конди

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