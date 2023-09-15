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«Порцелянові» історії
17 вересня 2023
ДОРОГА В САНТЬЯГО
ДОРОГА В САНТЬЯГО


Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1999
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 52×35 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Під час екскурсії у кафедральному соборі іспанського міста Більбао я колись давно почув коротку притчу. Її розповів один із паломників, які направлялися до Сантьяго-де-Компостела. Як відомо, цей кафедральний собор входить в обовʼязковий маршрут людей з усього світу, які здійснюють нелегкий похід до однієї з найбільших християнських святинь.

Так от. Якось молодий паломник запитав у мудреця:

— Чому я мушу виконувати заповіді, якщо жодної очевидної користі з цього не маю?

— Спробую тобі пояснити на простому прикладі, — відповів мудрець. — Занедужавши, ти звертаєшся до лікаря, і лікар дає тобі якісь пігулки. Хіба ти завжди розумієш, чому він дає тобі саме ці, а не інші ліки? Ні. Але ж ти довіряєш лікареві, який намагається зцілити твоє тіло, і п’єш ті ліки. Чому тоді ти вирішив менше довіряти Господу, який дбає про твою душу?..

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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