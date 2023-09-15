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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1999
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 52×35 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Під час екскурсії у кафедральному соборі іспанського міста Більбао я колись давно почув коротку притчу. Її розповів один із паломників, які направлялися до Сантьяго-де-Компостела. Як відомо, цей кафедральний собор входить в обовʼязковий маршрут людей з усього світу, які здійснюють нелегкий похід до однієї з найбільших християнських святинь.
Так от. Якось молодий паломник запитав у мудреця:
— Чому я мушу виконувати заповіді, якщо жодної очевидної користі з цього не маю?
— Спробую тобі пояснити на простому прикладі, — відповів мудрець. — Занедужавши, ти звертаєшся до лікаря, і лікар дає тобі якісь пігулки. Хіба ти завжди розумієш, чому він дає тобі саме ці, а не інші ліки? Ні. Але ж ти довіряєш лікареві, який намагається зцілити твоє тіло, і п’єш ті ліки. Чому тоді ти вирішив менше довіряти Господу, який дбає про твою душу?..
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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