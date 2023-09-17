Додавайте до салатів, або смакуйте з банки: як приготувати мариновані кавуни на зиму

В Україні закінчується сезон кавунів — дуже смачної, але, на жаль, сезонної ягоди. Незабаром соковиті зелені плоди пропадуть із магазинних полиць.

Щоб насолоджуватися соковитою червоною м'якоттю будь-якої пори року, багато українців консервують кавуни на зиму. Таку заготовку їдять як закуску або ж додають в салати.

Докладний рецепт її приготування навели автори каналу «Смачно та корисно».

Підготуйте:⠀

Для маринаду:

Приготування

Кавуни помити з содою, порізати шматочками зі шкіркою.⠀

В банки викласти кавун та листя селери, залити окропом, прикрити кришками і залишити на 30 хв.

⠀

Злити воду в каструлю, додати 2 ст л солі, 6 ст л цукру і 2 чайної ложки кислоти (загалом на 4 банки по 2 літра потрібно 4.5 л маринаду).

Доводимо до кипіння, заливаємо банки, закручуємо і залишаємо перевернутими на 2 доби (обовʼязково щільно накривши ковдрою).