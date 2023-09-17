Додавайте до салатів, або смакуйте з банки: як приготувати мариновані кавуни на зиму
В Україні закінчується сезон кавунів — дуже смачної, але, на жаль, сезонної ягоди. Незабаром соковиті зелені плоди пропадуть із магазинних полиць.
Щоб насолоджуватися соковитою червоною м'якоттю будь-якої пори року, багато українців консервують кавуни на зиму. Таку заготовку їдять як закуску або ж додають в салати.
Докладний рецепт її приготування навели автори каналу «Смачно та корисно».
Підготуйте:⠀
- кавун (із розрахунку 0,6−0,65 кг на 1-літрову банку або 1,2−1,3 кг на 2-х літрову);
- листя селери (2−3 шт на 2 л).
Для маринаду:
- 1,5 л води;
- 1 ст.л. солі (30 г);
- 3 ст.л. цукру (90 г);
- 1 ч.л. сухої лимонної кислоти (6 г).
Приготування
Кавуни помити з содою, порізати шматочками зі шкіркою.⠀
В банки викласти кавун та листя селери, залити окропом, прикрити кришками і залишити на 30 хв.
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Злити воду в каструлю, додати 2 ст л солі, 6 ст л цукру і 2 чайної ложки кислоти (загалом на 4 банки по 2 літра потрібно 4.5 л маринаду).
Доводимо до кипіння, заливаємо банки, закручуємо і залишаємо перевернутими на 2 доби (обовʼязково щільно накривши ковдрою).
Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, як приготувати дієтичний салат з кавуном, томатами та моцарелою.33