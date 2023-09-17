Стануть для водіїв справжнім головним болем: названо недорогі авто, які часто ламаються

Купуючи машину на вторинному ринку, українці прагнуть не тільки заощадити, а й придбати надійний транспорт, який завжди виручить.

Експерти радять, щоб убезпечити себе від купи неприємних недоліків, вирішення яких, можливо, обійдеться дорожче, ніж заощаджена на купівлі машини сума, вибирати машини ретельно та прискіпливо.

А також виключити зі списку недорогі авто, які найчастіше ламаються та можуть стати справжнім головним болем для нових власників, пише wheel-news.

Йдеться про такі авто:

Dodge Dart

Цей передньопривідний седан D-класу з’явився у 2012 році. Збудований автомобіль на платформі Alfa Romeo Giulietta.

Opel Astra

Не ведіться на низький цінник: названо топ-5 автомобілів, котрі дуже часто ламаютьсяКомпактний автомобіль, котрий з’явився в 1991 на заміну популярній моделі Opel Kadett.

Chrysler 200

Автомобіль є наступником популярного Chrysler Sebring, котрий покинув ринок в 2010 році. Під капотом моделі знаходиться 2,4-літровий агрегат з 4- або 6-ступінчастою трансмісією.

Citroen C3

Автомобіль приваблює своїм зовнішнім виглядом, а дилери нахвалюють салон моделі. Однак не поспішайте купувати цю модель, адже потім не позбавитесь клопоту.

Dodge Journey

7-місний середньорозмірний кросовер компанії Dodge з’явився в 2008 році. За цей період автомобіль так і не зміг вдосконалюватись та покращити своїх характеристик.

Експерти також назвали авто, які рідко ламаються та дешеві в обслуговуванні.

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