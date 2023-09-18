Лимонний зефір: рецепт смаколика від кондитерки Наталії Берладин

Зефір — один із улюблених смаколиків багатьох людей. Сьогодні у продажу є чимало різновидів цього десерту, проте його можна спробувати приготувати й у домашніх умовах.

Рецептом лимонного зефіру з «ФАКТАМИ» поділилась відома львівська кондитерка Наталія Берладин, яка раніше давала рецепт сливового зефіру з волоськими горіхами.

- Лимонний зефір ніжний та смачний, — говорить Наталія Берладин.— Ось його рецепт.

Рецепт лимонного зефіру на основі яблучного пюре Для сиропу 180 г пюре

80 г води

6 г агару

200 г цукру+30 г глюкозного (прозора рідина з дуже високою в'язкістю, виготовлена на основі пшеничного сиропу, застосовується для регулювання кристалізації цукру в кондитерських виробах — Авт.) /інвертного сиропу (солодкий сироп, що складається з суміші глюкози і фруктози, невеликої частини сахарози і води — Авт.) Меренга 65 г білка

65 г цукру

1−2г лимонної кислоти

Цедра 1 лимона

В сотейник кладемо пюре, додаємо воду, агар, розмішуємо та додаємо цукор, глюкозний сироп.

Варимо сироп на середньому вогні, коли почне кипіти варимо 4 хвилини.

Меренгу збиваємо до щільного піку.

Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші і після того, як влили сироп, збиваємо масу ще 2−3хв (до утворення печер/дірок).

Виключаємо міксер, додаємо цедру лимона і акуратно вимішуємо лопаткою.

Кладемо зефірну масу у кондитерський мішок із насадкою (моя улюблена насадка 1М). Відсаджуємо на пергамент та залишаємо на стабілізацію.

Стабілізація займає 24−48 год при кімнатній температурі. Припудрюємо пудрою і склеюємо дві половинки. Зберігаємо при кімнатній температурі 2−3 тижні.

Нагадаємо рецепт ніжного полуничного зефіру з лимоном.

Фото з альбому Наталії Берладин

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