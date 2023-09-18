Лимонний зефір: рецепт смаколика від кондитерки Наталії Берладин
Зефір — один із улюблених смаколиків багатьох людей. Сьогодні у продажу є чимало різновидів цього десерту, проте його можна спробувати приготувати й у домашніх умовах.
Рецептом лимонного зефіру з «ФАКТАМИ» поділилась відома львівська кондитерка Наталія Берладин, яка раніше давала рецепт сливового зефіру з волоськими горіхами.
- Лимонний зефір ніжний та смачний, — говорить Наталія Берладин.— Ось його рецепт.
Рецепт лимонного зефіру на основі яблучного пюре
Для сиропу
- 180 г пюре
- 80 г води
- 6 г агару
- 200 г цукру+30 г глюкозного (прозора рідина з дуже високою в'язкістю, виготовлена на основі пшеничного сиропу, застосовується для регулювання кристалізації цукру в кондитерських виробах — Авт.) /інвертного сиропу (солодкий сироп, що складається з суміші глюкози і фруктози, невеликої частини сахарози і води — Авт.)
Меренга
- 65 г білка
- 65 г цукру
- 1−2г лимонної кислоти
- Цедра 1 лимона
В сотейник кладемо пюре, додаємо воду, агар, розмішуємо та додаємо цукор, глюкозний сироп.
Варимо сироп на середньому вогні, коли почне кипіти варимо 4 хвилини.
Меренгу збиваємо до щільного піку.
Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші і після того, як влили сироп, збиваємо масу ще 2−3хв (до утворення печер/дірок).
Виключаємо міксер, додаємо цедру лимона і акуратно вимішуємо лопаткою.
Кладемо зефірну масу у кондитерський мішок із насадкою (моя улюблена насадка 1М). Відсаджуємо на пергамент та залишаємо на стабілізацію.
Стабілізація займає 24−48 год при кімнатній температурі. Припудрюємо пудрою і склеюємо дві половинки. Зберігаємо при кімнатній температурі 2−3 тижні.
Нагадаємо рецепт ніжного полуничного зефіру з лимоном.
Фото з альбому Наталії Берладин44