Ніжний полуничний зефір з лимоном: простий рецепт від Лізи Глінської

Відома українська кондитерка Ліза Глінська постійно радує глядачів свого YouTube-каналу новими рецептами смаколиків, часто — знайомих з детства, як-от тортів «Зебра» або «Мурашник».

Однак не оминає майстриня і сезонні фрукти-ягоди. Так, днями вона показала, як готує смачний, нежний, повітряний, а головне домашній полуничний зефір із лимоном.

«Цей десерт люблять дорослі та діти, а готується він дуже легко», — стверджує автор рецепту.

Складники десерту:

70 г білка

70 г цукру (1 частина) (3,5 ст. л. без гірки)

270 г цукру (2 частина) (13,5 ст. л. без гірки)

100 мл води (0,5 склянки)

20 мл лимонного соку (4 ч. л.)

130 г полуничного пюре

100 г яблучного пюре

10 г агар агару (сила гелю 1100−1200) (2 ст. л. без гірки)

Технологія приготування

Готуємо сироп. Для цього відправляємо в сотейник: цукор (другу частину), полуничне пюре, яблучне пюре, лимонний сік, воду, агар агар та перемішуємо. Ставимо сотейник на плиту і варимо сироп на 105 градусах, постійно помішуючи, спочатку термостабільною лопаткою, а потім винчиком.

Порада: перевіряти готовність сиропу краще кухонним термометром.

Готуємо меренгу. Збиваємо білок у чаші комбайну на середніх обертах до утворення піні. Додаємо цукор та продовжуємо збивати меренгу на середніх обертах. Після того, як сахар розчинився, оберти збільшуємо (вони мають бути вищими від середнього). Коли сироп зварився, додаємо його до меренги тоненькою цівочкою та продовжуємо збивати. Охолоджуємо зефірну масу до температури 47−48 градусів.

Останнім етапом перекладаємо масу в кондитерський мішок із насадкою «закрита зірка», діаметром 8 мм та відсаджуємо зефір на пергамент. З цієї маси виходить 34 половинки. Залишаэмо зефір при кімнатній температурі на 10−12 годин для стабілізації.

Потім обсипаємо тонким шаром цукрової пудри. І нарешті скріплюємо половинки зефіру та обвалюємо їх у цукровій пудрі.

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