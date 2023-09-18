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Суспільство та люди

Ці дорожні знаки найчастіше ігнорують водії в Україні. А даремно

14:47 18 вересня 2023
Дорожні знаки

Українське законодавство передбачає різноманіті покарання за порушення правил дорожьного руху, у тому числі й великі штрафи, як наприклад, за водіння без прав, вчинене повторно протягом року. Є й значно менші штрафи, як, наприклад, за одне з найпоширеніших порушень — непристібнутий пасок безпеки.

А ще водії нехтують дорожніми знаками, недотримання цих правил може призвести до штрафів та інших суворих покарань. Видання uamotors.com.ua проаналізувало, які знаки здебільшого ігнорують українські водії.

До переліку увійшло дев`ять дорожніх знаків:

  • Знак «Рух заборонено»;
  • Знак «Поворот заборонено»;
  • Знак «Напрямки руху»;
  • Знак «Рух по смугах»;
  • Знак «В'їзд заборонено»;
  • Знак «Обмеження швидкості»;
  • Знак «Зупинка заборонена»;
  • Знак «Стоянку заборонено»;
  • Знак «Стоп-сигнал».

До речі, за брудний номерний знак на транспотному засобі водія можуть оштрафувати майже на 1200 гривень, а за непрацюючи склоочисники — на 1700 гривень.

Фото Pixabay

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