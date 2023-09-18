Ці дорожні знаки найчастіше ігнорують водії в Україні. А даремно

Українське законодавство передбачає різноманіті покарання за порушення правил дорожьного руху, у тому числі й великі штрафи, як наприклад, за водіння без прав, вчинене повторно протягом року. Є й значно менші штрафи, як, наприклад, за одне з найпоширеніших порушень — непристібнутий пасок безпеки.

А ще водії нехтують дорожніми знаками, недотримання цих правил може призвести до штрафів та інших суворих покарань. Видання uamotors.com.ua проаналізувало, які знаки здебільшого ігнорують українські водії.

До переліку увійшло дев`ять дорожніх знаків:

Знак «Рух заборонено»;

Знак «Поворот заборонено»;

Знак «Напрямки руху»;

Знак «Рух по смугах»;

Знак «В'їзд заборонено»;

Знак «Обмеження швидкості»;

Знак «Зупинка заборонена»;

Знак «Стоянку заборонено»;

Знак «Стоп-сигнал».

До речі, за брудний номерний знак на транспотному засобі водія можуть оштрафувати майже на 1200 гривень, а за непрацюючи склоочисники — на 1700 гривень.

Фото Pixabay

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