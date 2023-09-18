Ці дорожні знаки найчастіше ігнорують водії в Україні. А даремно
Українське законодавство передбачає різноманіті покарання за порушення правил дорожьного руху, у тому числі й великі штрафи, як наприклад, за водіння без прав, вчинене повторно протягом року. Є й значно менші штрафи, як, наприклад, за одне з найпоширеніших порушень — непристібнутий пасок безпеки.
А ще водії нехтують дорожніми знаками, недотримання цих правил може призвести до штрафів та інших суворих покарань. Видання uamotors.com.ua проаналізувало, які знаки здебільшого ігнорують українські водії.
До переліку увійшло дев`ять дорожніх знаків:
- Знак «Рух заборонено»;
- Знак «Поворот заборонено»;
- Знак «Напрямки руху»;
- Знак «Рух по смугах»;
- Знак «В'їзд заборонено»;
- Знак «Обмеження швидкості»;
- Знак «Зупинка заборонена»;
- Знак «Стоянку заборонено»;
- Знак «Стоп-сигнал».
До речі, за брудний номерний знак на транспотному засобі водія можуть оштрафувати майже на 1200 гривень, а за непрацюючи склоочисники — на 1700 гривень.
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