За кожен кіловат потужності треба заплатити 4200 рублів: як окупанти наживаються на мешканцях окупованої Керчі

Підконтрольні окупантам медіа повідомляють, що в Криму, де знов загострилося питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу, а саме в окупованій Керчі «адміністрація» зреклася багатодітних, а також інших пільговиків, які отримали земельні ділянки під будівництво житла для своїх сімей у районі Гаспринського. Бо раптово з’ясувалося, що ані будувати будинки, ані жити там неможливо, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Справа в тому, що у вказаному районі немає водоводу, каналізації, електрики, газу, а так звані технічні приєднання провести фейкові водоканал та „Кримгазмережі“ відмовляються. „Крименерго“ не відмовляє у допомозі, але просить за кожен кіловат потужності, що приєднується, заплатити 4200 рублів. „Адміністрація“ традиційно розповідає про те, що немає грошей, бюджет порожній. При цьому у тій же Керчі немає ніяких проблем зі злочинним будівництвом нового кварталу будинків для російських карателів з „росгвардії“, включаючи й підведення комунікацій».

У серпні було відомо про махінації в тому самому «Крименерго», де призначений злочинний генеральний директор В’ячеслав Гайдук раніше обіймався комерційними аферами з водоканалом у тій самій Керчі. Наразі щасливі власники дільниць мають лише одне технічне приєднання, а саме можливість спостерігати на горизонті незаконний Кримський міст.

Раніше повідомлялося, що у мережі показали фото російського ракетного корабля, підбитого у Чорному морі новим українським дроном. Крім того, під Євпаторією знищений російський комплекс вартістю понад мільярд доларів.

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