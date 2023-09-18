«Динамо» з голами Волошина та Беніто здобуло першу перемогу в УПЛ за півтора місяці: відеоогляд матчу

У понеділок, 18 вересня, відбувся заключний матч 7-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 7-й тур

18 вересня (понеділок)

«Динамо» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 2:0 (Волошин, 5, Беніто, 83). Юніорські склади — 1:0.

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Попов, Біловар, Дубінчак, Бражко, Андрієвський (Рамадані, 86), Волошин (Кабаєв, 60), Ярмоленко, Буяльський, Ванат (Беніто, 77).

Кияни майже місяць не грали в чемпіонаті України — після того, як «біло-сині» 20 серпня програли одеському «Чорноморцю» (2:3), їхні поєдинки з «Вересом» та «Зорею» переносилися з різних причин. Скучивши за внутрішнім турніром, підопічні Мірчі Луческу почали з місця в кар'єр і вже на 5-й хвилині вийшли вперед після геніального пасу п'яткою Ваната та влучного удару Волошина. Надалі могли збільшувати перевагу господарів той самий Волошин, Караваєв, Ванат — останній і взагалі відправив м'яча до сітки, але арбітри скасували взяття воріт через офсайд. У підсумку інтрига трималася до останньої десятихвилинки, коли Беніто, який вийшов на заміну, втік до воріт з центру поля, обіграв голкіпера та пробив по порожніх воротах.

Таким чином, завдяки цій перемозі «Динамо» піднялося на сьоме місце, але якщо брати до уваги втрачені очки, то «біло-сині» і взагалі є прихованими лідерами — «Шахтар», який іде першим, провів на три гри більше та випереджає киян на вісім балів.

17 вересня (неділя)

ЛНЗ (Черкаси) — «Рух» (Львів) — 2:1 (Норенков, 17, Прядун, 86 — Квасниця, 63). Юніорські склади — 1:2.

«Дніпро-1» — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Гуцуляк, 67 — Салабай, 61). Юніорські склади — 2:0.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Верес» (Рівне) — 2:1 (Безкоровайний, 11, Іліч, 86 — Кучеров, 34, з пенальті). Юніорські склади — 1:1.

16 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Оболонь» (Київ) — 1:0 (Назарина, 77). На 33-й хвилині вилучений Вовкун («Оболонь»). Юніорські склади — 1:0.

«Чорноморець» (Одеса) — «Полісся» (Житомир) — 1:0 (Васильєв, 13). Юніорські склади — 2:1.

«Олександрія» — «Минай» — 1:1 (Кулаковський, 74, з пенальті — Гунічев, 61). Юніорські склади — 1:2.

15 вересня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Дмитренко, 6, Зубков, 28, з пенальті — Герреро, 17). Юніорські склади — 0:2.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 17 очок (7 матчів);

2. «Кривбас» — 14 (7);

3. «Чорноморець» — 12 (7);

4. «Полісся» — 12 (7);

5. «Рух» — 11 (6);

6. «Металіст 1925» — 10 (6);

7. «Динамо» — 9 (4);

8. «Колос» — 9 (7);

9. «Ворскла» — 9 (6);

9. «Олександрія» — 8 (7);

10. ЛНЗ — 7 (7);

12. «Дніпро-1» — 6 (5);

13. «Зоря» — 5 (6);

14. «Оболонь» — 5 (7);

15. «Верес» — 4 (6);

16. «Минай» — 3 (7).

Бомбардири: 4 м'ячі — Данило Безкоровайний («Кривбас»); 3 — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Максим Задерака («Кривбас»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Порту».

Фото ФК «Динамо»

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