«Це єдиний захист від армій ботів»: Ілон Маск має намір зробити платною соцмережу Х

Ілон Маск продовжує змінювати правила користування соцмережею Х, яка раніше була відома як Twitter. Після її скандальної купівлі минулої осені американський мільярдер уже запровадив кілька новацій, і вони явно не сподобалися багатьом користувачам. Наприклад, деякі функції стали платними. Тепер Маск дав зрозуміти, що хоче зробити в соцмережі платним буквально все.

Пояснює він це, як і раніше, боротьбою з ботами, яких надто багато в Х. Ілон нагадав, що саме прагнення очистити Twitter від подібних облікових записів було однією з головних причин, що спонукали його купити соцмережу.

Маск вважає, що невеликий щомісячний внесок від кожного користувача допоможе скоротити кількість ботів.

Свою нову заяву мільярдер зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася 18 вересня. Ізраїльський лідер порушив питання про сплеск антисемітизму в Х і поцікавився у Маска, як він буде боротися з цим негативним явищем.

Американський бізнесмен відповів, що платні акаунти, як він вважає, є сьогодні єдиним очевидним методом боротьби з ботами.

«Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за використання системи», — приголомшив Маск користувачів X.

Зараз X Premium (розширений варіант облікового запису) коштує 8 доларів на місяць для користувачів зі США. Ціна варіюється в залежності від того, в якій країні зареєстрований обліковий запис.

Маск стверджує, що шукає дешевші варіанти для користувачів. «Насправді ми збираємося запровадити нижчу плату. Ми хочемо, щоб це була зовсім невелика сума», — сказав він.

«Це довга розмова, але, на мій погляд, це єдиний захист від величезних армій ботів», — додав Ілон.

Конкретних термінів він поки що не назвав. Проте така перспектива негайно викликала обурення. Сотні тисяч користувачів X заявили, що відразу ж закриють свої облікові записи, як тільки Маск почне вимагати абонплату. Вони нагадують, що X з недавніх пір перестав бути чимось унікальним. З'явилася схожа на нього платформа Threads, яку запустила компанія Марка Цукерберга Meta. Так що Маск дуже ризикує залишитися без користувачів.

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