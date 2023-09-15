- 08:18 Ворог вночі атакував гуртожиток та житлові будинки в Херсоні: є загиблі та поранені
- 07:52 Ракетна атака по Україні: росіяни запустили крилаті ракети з 10 літаків, ППО знищила 20 цілей
- 07:42 Два пенальті у ворота Трубіна та вимучена «Реалом» перемога на 90+4-й хвилині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів
- 20.09 22:32 Салат з яблуком та болгарським перцем: осінній смак, який вас здивує
- 20.09 22:00 Рельєфні руки та стрункі ноги: стало відомо, завдяки чому Дженніфер Еністон має одну з найкращих фігур у Голлівуді
- 20.09 21:45 Не зберігайте яблука, які навіть мінімально підгнили
- 20.09 21:30 «Симптоми відрізняються залежно від віку»: що слід знати про пневмонію у дітей
- 20.09 21:15 Аріана Гранде офіційно подала на розлучення
- 20.09 21:00 ЮНЕСКО включила пам’ятки Києва та Львова до списку об’єктів світової спадщини, що перебувають під загрозою зникнення
- 20.09 20:45 «Треба використати цей тиждень заради миру»: глава МЗС Угорщини зустрінеться з сергієм лавровим
- 20.09 20:30 «Вам пощастило, якщо ви є власником коростенського сервізу», — експертка з фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 20.09 20:19 Без пояснень: головного тренера збірної України відсторонили від посади
Країна: Данія
Мануфактура: Royal Copenhagen
Період створення: 1960-ті
Висота: 52 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Повз поле, на якому щойно закінчився запеклий бій, проходив проповідник. Раптом серед високої трави він помітив пораненого воїна. Обережно підійшов до нього і співчутливо спитав:
- Не хочете, щоби я прочитав вам слово Боже?
Поранений відповів:
- Було би значно краще, якби ви перевʼязали мені рану і принесли хоча би трохи води.
Проповідник перевʼязав, як міг, рану та приніс води. Поранений випив її і сказав:
- Дякую. А тепер, будь ласка, підкладіть мені під голову що-небудь.
Проповідник зняв з себе довгий шарф, згорнув його удвічі та підклав під голову пораненого.
- Мені чомусь холодно, — тихо промовив той.
Проповідник мовчки скинув тепле пальто і вкрив ним воїна.
Після цього поранений подивився проповіднику у вічі, посміхнувся і сказав:
- А от тепер, отче, почитайте мені слово Боже.
Саме в цей момент проповідник згадав слова свого старого наставника, який завжди казав, що турбота про ближнього і є найкращою проповіддю…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Пенсійне посвідчення мобілізації не завада: юрист пояснив, чи можуть отримати повістки пенсіонери та люди з інвалідністю
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 749 мм