Ліза Глінська запропонувала рецепт швидкого лимонного пирога з ягодами: надзвичайно ніжний та ароматний, і готується дуже легко

Українська кондитерка Ліза Глінська відома своїми розкішними десертами, але на своєму каналі вона прагне залучити до світу кулінарії якомога більше господинь.

Таких початківців на кухні вона навчила готувати швидкий лимонний пиріг з тістом філо і ягодами.

«Він надзвичайно ніжний та ароматний і готується дуже легко», — стверджує кулінар в Instagram.

Для приготування пирога знадобляться:

400 г тіста філо

180 г вершкового масла

200 мл вершків (жирністю 30−33%) (1 склянка)

цедра одного лимона

250 г яєць (5 шт.)

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)

малина

лохина

цукрова пудра (для декору)

Етапи приготування

Для початку розтоплюємо вершкове масло і змащуємо ним один лист тіста філо. Накриваємо ще одним листом тіста.

Зверху розкладаємо ягоди (лохину і малину, або ваші улюблені) і складаємо тісто равликом.

Викладаємо його в круглу форму діаметром 25 см.

Змащуємо тісто вершковим маслом та відправляємо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвенцією на 10 хв.

Тим часом готуємо заливку: змішуємо яйця з цукром, додаємо вершки і натираємо цедру лимона.

Добре перемішуємо і виливаємо на гарячий пиріг.

Після цього його треба повернути в розігріту до 180 градусів духовку з конвенцією на 30 хвилин.

За 5 хвилин до готовності потрібно вийняти пиріг викласти зверху свіжі ягоди та допекти ще 5 хвилин.

Виймаємо пиріг, чекаємо, поки він охолоне, і посипаємо цукровою пудрою.

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