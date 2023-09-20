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«Порцелянові» історії
22 вересня 2023
ЧАС ЦИРКУ
ЧАС ЦИРКУ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1992
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 59×73 cm Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

До відомого циркового артиста одного разу звернувся юнак:
- Я дуже хочу навчитися жонглювати так, як ви, — сказав він.

Жонглер дав йому три кульки:
- Основа нашої майстерности — каскад, підкидання трьох кульок. Приходь до мене, коли опануєш цей трюк.

Юнак тренувався багато днів. Але, на жаль, без успіху — кульки у нього весь час па­дали.

Розчарований, він повернувся до майстра:
- Не виходить у мене нічого. Чому? Як ви гадаєте?
- Добре. Послухай мене, юначе, уважно. І спробуй потім запамʼятати на все життя. Секрет полягає не в тому, щоб уміло ловити кульки. Секрет у тому, щоб правильно їх підкидати. Думати при цьому необхідно про те, як підкидати, а не про те, як ловити. Досить навчитися пра­вильного руху рукою під час підкидання — і тоді все вийде. А вміння ловити прийде пізніше. Само собою…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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