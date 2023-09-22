Для досягнення кращого результату потрібно поніжитися у ванні: домашній скраб, який зробить вашу шкіру ідеальною

Скраби та інші косметичні засоби, що виготовлені в домашніх умовах, не завжди можуть бути корисними. Раніше ми публікували застереження косметологині Марини Леонгардт. Але цукрові скраби, виготовлені з цукрових гранул і зволожуючої основи, наприклад, олії, чудово відлущують і зволожують шкіру! При нанесенні на шкіру і втиранні ніжними круговими рухами цукрові гранули допомагають відлущувати ороговілі клітини шкіри, а зволожуюча основа допомагає зволожувати і живити шкіру. Гліколева кислота, що міститься в цукрі, допомагає очистити шкіру і розчинити омертвілі клітини. Вона також є зволожувачем і не позбавляє шкіру дорогоцінних природних олій. Поєднання цукру та олії, рекомендоване в нашому рецепті, робить домашні цукрові скраби чудовою натуральною альтернативою комерційним відлущувальним засобам, які можуть містити агресивні хімічні речовини, пише Simple Veganista.

Коричневий цукор є найменш абразивним, що робить його гарним вибором для скрабів для чутливої шкіри та обличчя. Оскільки він найніжніший, скраб з коричневого цукру можна використовувати до 4 разів на тиждень. Чистий тростинний цукор (нерафінований білий) підходить для всіх типів шкіри і містить необхідні поживні речовини для живлення шкіри. Його можна використовувати 2 — 3 рази на тиждень.

Варто спробувати різні олії або змішувати і поєднувати їх, щоб побачити, що найкраще підходить саме вам.

Абрикосова олія добре вбирається, не жирна і діє як збагачувальний пом'якшувальний засіб, ідеально підходить для заспокоєння шкіри та запобігання сухості.

Олія авокадо має важку текстуру, але заспокоює і не залишає жирних слідів. Олія авокадо підтримує еластичність шкіри, вона багата на поживні речовини, зволожує і чудово підходить для зрілої шкіри.

Кокосова олія зволожує і кондиціонує, має противірусні та антибактеріальні властивості. Шукайте нерафіновану кокосову олію. Або використовуйте фракціоновану кокосову олію, оскільки вона нежирна.

Конопляна олія є кондиціонуючою та регенеруючою. Вона ідеально підходить для зволоження сухої, пошкодженої шкіри, добре допомагає при екземі та псоріазі. Вона зменшує старіння шкіри і має протизапальну дію.

Оливкова олія глибоко проникає в шкіру, що робить її корисною для надмірно сухої шкіри.

Приготувати власний відлущувальний скраб дуже просто!

Помістіть 1 склянку цукру в ємність невеликого або середнього розміру і додайте олію по одній столовій ложці, перемішуючи між ними. Ви використаєте від 3 до 5 столових ложок, залежно від олії та цукру.

Консистенція повинна бути піщаною, а не суповою. Якщо суміш буде занадто густою, цукор розчиниться через день-два і не буде так сильно відлущувати, але ви все одно отримаєте додаткову вологу від олії.

Прийміть душ. Після закінчення душу злегка промокніть шкіру сухим рушником, залишивши трохи вологи. Зачерпніть приблизно 1−2 столові ложки в долоню і нанесіть цукровий скраб на ділянки тіла, м'яко втираючи круговими рухами. Після закінчення змийте надлишки цукрових гранул.

Для досягнення найкращих результатів спочатку потрібно добре поніжитися у ванні, принаймні 20 хвилин, це чудово працює. Вода пом'якшує зовнішні шари шкіри, полегшуючи відлущування та зчищення відмерлих клітин.

Раніше «ФАКТИ» публікували, що ваша кухня, а не аптека, може містити секрет здорової та яскравої шкіри.

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