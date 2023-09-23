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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2003
Скульптор: Antonio Ramos
Розмір: 28×68 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Багато людей, ґрунтуючись на переглядах художніх фільмів та популярних мультиків, упевнені, що пантери бувають лише чорного кольору. І дуже, знаєте, помиляються.
Вчені вважають, що такого самостійного біологічного виду як пантера в природі взагалі не існує. Натомість є біологічний рід Panthera у сімействі котячих. До нього входять чотири види: Panthera leo (леви), Panthera tigris (тигри), Panthera pardus (леопарди) та Panthera onca (ягуари). Що стосується походження слова panthera, то, за однією з найімовірніших версій, воно — від санскритського pandarab («світло-жовтий»). Спочатку цим словом, до речі, означали тигра.
Стародавні греки першими адаптували слово в panthera, однак у них воно позначало не великих представників сімейства котячих (при тому, що в Греції на той час ще водилися леви), а всіх звірів без винятку — як реальних, так і міфологічних. Звідси, до речі, слово «пантера» почали використовувати і в геральдиці, де воно найчастіше означало багатобарвного звіра з симпатичною мордою (іноді вогнедишного).
Що ж до чорних пантер, то вони справді зустрічаються. Але це не самостійний вигляд, а генетичний варіант забарвлення деяких самок леопарда (в Африці та Азії) чи ягуара (у Південній Америці). Шкура у такої пантери насправді зовсім не чорна, а плямиста, але дуже темна. Самці леопардів та ягуарів ніколи не бувають чорними. Їхнє потомство від самок «пантер» може бути як світлим, так і темним. Проте останні народжуються дуже рідко, оскільки ген чорного кольору — рецесивний.
До речі, в США під словом «пантера» часто мають на увазі чорну пуму. Хоча, за твердженням американських учених, жоден екземпляр чорної пуми поки що так і не був зареєстрований у належному науковому порядку.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 750 мм