Кава з корицею та морозивом: насолоджуйтесь у теплий вересневий день у альтанці або на балконі

Теплі вересневі дні чудові. Часом здається, що літо все ще продовжується. Але осінь все ж таки входить у свої права — і це очевидно. Жовте листя кружляє у повільному танці, змінилися й аромати природи — і вони не менш прекрасні, ніж літні. Восени хочеться шоколаду, кави з корицею та яблучної шарлотки. Хіба не так?

Аромат кориці особливий. Він готує нас до того, що час різдвяного глінтвейну вже не за горами. Так-так.

А поки, сидячи в затишній альтанці або на улюбленому балконі, можна насолодитися кавою з корицею та морозивом.

Рецептом вишуканого напою з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати сливовий десерт із шафраном та йогуртом.

— Пийте каву з улюбленої порцелянової чашки, — рекомендує Ардія Діаманті. — Відчуйте всю палітру смаків та ароматів. Цінуйте кожен момент життя. Адже він неповторний.

Кава з корицею та морозивом Заваріть у турці каву, додавши паличку кориці. Наповніть чашку на три чверті. Додати ложку вершкового або молочного морозива. І смачного!

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом приготування імбирно-цитрусового чаю.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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