Кава з корицею та морозивом: насолоджуйтесь у теплий вересневий день у альтанці або на балконі
Теплі вересневі дні чудові. Часом здається, що літо все ще продовжується. Але осінь все ж таки входить у свої права — і це очевидно. Жовте листя кружляє у повільному танці, змінилися й аромати природи — і вони не менш прекрасні, ніж літні. Восени хочеться шоколаду, кави з корицею та яблучної шарлотки. Хіба не так?
Аромат кориці особливий. Він готує нас до того, що час різдвяного глінтвейну вже не за горами. Так-так.
А поки, сидячи в затишній альтанці або на улюбленому балконі, можна насолодитися кавою з корицею та морозивом.
Рецептом вишуканого напою з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати сливовий десерт із шафраном та йогуртом.
— Пийте каву з улюбленої порцелянової чашки, — рекомендує Ардія Діаманті. — Відчуйте всю палітру смаків та ароматів. Цінуйте кожен момент життя. Адже він неповторний.
Кава з корицею та морозивом
Заваріть у турці каву, додавши паличку кориці. Наповніть чашку на три чверті. Додати ложку вершкового або молочного морозива.
І смачного!
Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом приготування імбирно-цитрусового чаю.
Фото з альбому Ольги Сметанської50