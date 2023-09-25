Дуже смачна маринована цибуля: незвично і просто
А ви пробували мариновану цибулю? Якщо ні, можете спробувати приготувати. Нічого складного, та й часу займе небагато. Така цибуля може чудово доповнити різні страви — картопляне пюре, гречану кашу, відбивні та котлети, всілякі салати. Мариновану цибулю можна готувати цілий рік, якщо ви вирощуєте зелену цибулю в домашніх умовах.
Напевно вона сподобається і вашим рідним, і близьким.
Рецептом маринованої цибулі поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не втомлюється експериментувати з продуктами і знаходити нові смаки. До речі нагадаємо, нещодавно Елла пропонувала приготувати імбирно-кавуновий суп.
- Щоб цибуля зберегла колір, заливаємо холодним маринадом, -- каже Елла Іванова. — Така цибуля не готується на зиму. Їжте її, щойно замаринували.
Маринована цибуля
- Пучок зеленої цибулі
- Маринад на 1 літр води
- 1 столова ложка солі
- 2 столові ложки цукру
- 1−2 столові ложки оцту
- 2 гвоздички
- 5 горошин перцю
- Запашний перець, можна додати перчик чилі
- 2 зубки часнику
Маринад проварюємо хвилину й охолоджуємо.
Пробуємо на смак. Має бути кисло-солоно-солодкий. Заливаємо ним цибулю.
Нагадаємо рецепт салату з тунцем і томатами, який готується дуже швидко.
Фото з альбому Елли Іванової103