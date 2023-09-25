37.64 / 38.34 40.41 / 41.24
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Дуже смачна маринована цибуля: незвично і просто

22:32 25 вересня 2023
маринована зелена цибуля

А ви пробували мариновану цибулю? Якщо ні, можете спробувати приготувати. Нічого складного, та й часу займе небагато. Така цибуля може чудово доповнити різні страви — картопляне пюре, гречану кашу, відбивні та котлети, всілякі салати. Мариновану цибулю можна готувати цілий рік, якщо ви вирощуєте зелену цибулю в домашніх умовах.

Напевно вона сподобається і вашим рідним, і близьким.

Рецептом маринованої цибулі поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не втомлюється експериментувати з продуктами і знаходити нові смаки. До речі нагадаємо, нещодавно Елла пропонувала приготувати імбирно-кавуновий суп.

- Щоб цибуля зберегла колір, заливаємо холодним маринадом, -- каже Елла Іванова. — Така цибуля не готується на зиму. Їжте її, щойно замаринували.

Маринована цибуля

  • Пучок зеленої цибулі
  • Маринад на 1 літр води
  • 1 столова ложка солі
  • 2 столові ложки цукру
  • 1−2 столові ложки оцту
  • 2 гвоздички
  • 5 горошин перцю
  • Запашний перець, можна додати перчик чилі
  • 2 зубки часнику

Маринад проварюємо хвилину й охолоджуємо.

Пробуємо на смак. Має бути кисло-солоно-солодкий. Заливаємо ним цибулю.

Нагадаємо рецепт салату з тунцем і томатами, який готується дуже швидко.

Фото з альбому Елли Іванової

103

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінанси

Гроші плистимуть рікою: астрологи назвали 4 знаки Зодіаку, які озолотяться у жовтні

Х&#39;ю Джекмен та Деборра-Лі Фернесс

Стали відомі причини несподіваного розлучення Х'ю Джекмена із дружиною після 27 років шлюбу

собаки

Рибам — реалізація задумів, Стрільцям — грошові надходження, Ракам — нові знайомства: гороскоп на день Собачок-піжонів

Підвищення розміру пенсії

Перерахунок пенсій: у кого виплати зростуть на тисячі гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту