Дуже смачна маринована цибуля: незвично і просто

А ви пробували мариновану цибулю? Якщо ні, можете спробувати приготувати. Нічого складного, та й часу займе небагато. Така цибуля може чудово доповнити різні страви — картопляне пюре, гречану кашу, відбивні та котлети, всілякі салати. Мариновану цибулю можна готувати цілий рік, якщо ви вирощуєте зелену цибулю в домашніх умовах.

Напевно вона сподобається і вашим рідним, і близьким.

Рецептом маринованої цибулі поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не втомлюється експериментувати з продуктами і знаходити нові смаки. До речі нагадаємо, нещодавно Елла пропонувала приготувати імбирно-кавуновий суп.

- Щоб цибуля зберегла колір, заливаємо холодним маринадом, -- каже Елла Іванова. — Така цибуля не готується на зиму. Їжте її, щойно замаринували.

Маринована цибуля Пучок зеленої цибулі

Маринад на 1 літр води

1 столова ложка солі

2 столові ложки цукру

1−2 столові ложки оцту

2 гвоздички

5 горошин перцю

Запашний перець, можна додати перчик чилі

2 зубки часнику

Маринад проварюємо хвилину й охолоджуємо.

Пробуємо на смак. Має бути кисло-солоно-солодкий. Заливаємо ним цибулю.

Нагадаємо рецепт салату з тунцем і томатами, який готується дуже швидко.

Фото з альбому Елли Іванової

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