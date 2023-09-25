Суд залишив Коломойського під арештом

У понеділом, 25 вересня, Київський апеляційний суд розглянув скаргу Ігоря Коломойського на обраний йому запобіжний захід — арешт з можливістю вийти під заставу. Адвокати просили відпустити бізнесмена під домашній арешт.

Втім, як повідомляє «Суспільне», Коломойського залишили під вартою.

На судовому засіданні були присутні ведуча «1+1» Наталія Мосейчук, ексгендиректор «1+1 Media» та колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий та актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубинський, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур та інші. Вони пропонували суду випустити Коломойського зі слідчого ізолятора під їхню поруку. Усього було подано 15 відповідних клопотань.

Сам Ігор Коломойський заявив, що судять його не як громадянина України, оскільки «нібито забрали громадянство», але український паспорт він «нікому не віддавав».

По результатам засідання суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід. Окрім цього, було відмовлено представникам каналу «1+1» у можливості взяти бізнесмена на поруки.

Нагадаємо, 2 вересня Шевченківський районний суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень. Адвокати зазначали, що їхній підзахисний відмовився вносити заставу, оскільки вважає «рішення суду необґрунтованим і хоче дочекатися розгляду апеляції».

Вже 16 вересня суд вирішив переобрати запобіжний захід Коломойському, оскільки він отримав нові підозри. Тоді заставу встановили у розмірі 3 млрд 891 млн гривень.

Правоохоронці підозрюють Ігоря Коломойського у заволодінні 9,2 млрд гривень активів «ПриватБанку», у відмиванні коштів шляхом виведення за кордон, а також у заволодінні 5,8 млрд гривень.

Фото «Суспільне»

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