Помідори можна маринувати, не застосовуючи довгу процедуру та не кип`ятити кілька разів розсол. Втім, тоді їх доведеться тримати в прохолодному місці.

А автори каналу «Домашня консервація» пропонують рецепт під назвою «Помідори в снігу», стверджуючи, що така засолка виходить дуже смачною. Хоча з маринадом доведеться трохи повозитися.





Інгредієнти (на одну літрову банку): Помідори (дрібні);

Часник подрібнений — 1 ст. л.;

Лимонна кислота — 0,5 ч. л.;

Суцвіття кропу;

Вода — 1,5 л;

Cіль — 1 ст.л.;

Цукор — 3 ст. л.

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Приготування:

Помідори невеликого розміру проколоти зубочисткою з боку плодоніжки і укласти в банки, попередньо на дно поклавши суцвіття кропу.

Залити двічі окропом та дати постояти по 10 хвилин. Злити, виміряти кількість води і на ній приготувати маринад: на 1,5 л води покласти 1ст. л. солі і 3 ст. л. цукру, закип'ятити.

У банки з помідорами покласти по 1 ст. л подрібненого часнику.

Зверху у кожну банку всипати по 0,5 ч.л. лимонної кислоти.

Залити киплячим маринадом. Закатати, перевернути і укутати.

Рецепт помідорів, які достатньо швидко можна замаринувати у пакеті з часником та зеленню, читайте на нашому сайті.

Фото «Домашня консервація»

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