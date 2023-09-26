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«Помідори в снігу» — взимку пальчики оближете!

12:52 26 вересня 2023
Мариновані помідори

Помідори можна маринувати, не застосовуючи довгу процедуру та не кип`ятити кілька разів розсол. Втім, тоді їх доведеться тримати в прохолодному місці.

А автори каналу «Домашня консервація» пропонують рецепт під назвою «Помідори в снігу», стверджуючи, що така засолка виходить дуже смачною. Хоча з маринадом доведеться трохи повозитися.



Інгредієнти (на одну літрову банку):

  • Помідори (дрібні);
  • Часник подрібнений — 1 ст. л.;
  • Лимонна кислота — 0,5 ч. л.;
  • Суцвіття кропу;
  • Вода — 1,5 л;
  • Cіль — 1 ст.л.;
  • Цукор — 3 ст. л.

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Приготування:

  • Помідори невеликого розміру проколоти зубочисткою з боку плодоніжки і укласти в банки, попередньо на дно поклавши суцвіття кропу.
  • Залити двічі окропом та дати постояти по 10 хвилин. Злити, виміряти кількість води і на ній приготувати маринад: на 1,5 л води покласти 1ст. л. солі і 3 ст. л. цукру, закип'ятити.
  • У банки з помідорами покласти по 1 ст. л подрібненого часнику.
  • Зверху у кожну банку всипати по 0,5 ч.л. лимонної кислоти.
  • Залити киплячим маринадом. Закатати, перевернути і укутати.

Рецепт помідорів, які достатньо швидко можна замаринувати у пакеті з часником та зеленню, читайте на нашому сайті.

Фото «Домашня консервація»

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