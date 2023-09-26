«Помідори в снігу» — взимку пальчики оближете!
Помідори можна маринувати, не застосовуючи довгу процедуру та не кип`ятити кілька разів розсол. Втім, тоді їх доведеться тримати в прохолодному місці.
А автори каналу «Домашня консервація» пропонують рецепт під назвою «Помідори в снігу», стверджуючи, що така засолка виходить дуже смачною. Хоча з маринадом доведеться трохи повозитися.
Інгредієнти (на одну літрову банку):
- Помідори (дрібні);
- Часник подрібнений — 1 ст. л.;
- Лимонна кислота — 0,5 ч. л.;
- Суцвіття кропу;
- Вода — 1,5 л;
- Cіль — 1 ст.л.;
- Цукор — 3 ст. л.
Читайте також: Соковиті та пряні зелені помідори по-корейськи: встояти просто неможливо!
Приготування:
- Помідори невеликого розміру проколоти зубочисткою з боку плодоніжки і укласти в банки, попередньо на дно поклавши суцвіття кропу.
- Залити двічі окропом та дати постояти по 10 хвилин. Злити, виміряти кількість води і на ній приготувати маринад: на 1,5 л води покласти 1ст. л. солі і 3 ст. л. цукру, закип'ятити.
- У банки з помідорами покласти по 1 ст. л подрібненого часнику.
- Зверху у кожну банку всипати по 0,5 ч.л. лимонної кислоти.
- Залити киплячим маринадом. Закатати, перевернути і укутати.
Рецепт помідорів, які достатньо швидко можна замаринувати у пакеті з часником та зеленню, читайте на нашому сайті.
Фото «Домашня консервація»60