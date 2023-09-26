Податки на благодійну допомогу: фахівці розповіли, чи дійсно їх слід сплачувати

Із початку повномасштабного вторгнення багатьох українців турбує питання щодо оподаткування благодійної допомоги, яка виплачується ВПО міжнародними організаціями. Чи підлягає оподаткуванню благодійна допомога від міжнародних організацій та чи варто хвилюватися одержувачам допомоги — відповідь дали в «Юридичному пораднику для ВПО». Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні скасували обов'язкове декларування переселенцями іноземної матеріальної допомоги.

«Відповідно до Податкового кодексу України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума благодійної допомоги, яка виплачена міжнародними благодійними організаціями, перелік яких визначається Кабміном на користь:

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводилася АТО, та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням АТО в таких населених пунктах та взяті на облік як ВПО;

фізичних осіб, які мешкали на території АР Крим та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України та взяті на облік як ВПО;

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи), у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у тому числі у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку".

Окрім того, додають фахівці, не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії рф у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

«У силу закону надавач допомоги має бути включений до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Таким чином, дохід у вигляді благодійної допомоги, отриманої від благодійних організацій на користь ВПО та інших осіб, зазначених вище не підлягає оподаткуванню. Відповідно подавати декларацію також не потрібно».

Нагадаємо роз'яснення НАЗК, які грошові виплати зобов'язані декларувати переселенці та як це зробити.

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