У ексвійськкома Дніпропетровської області нарахував добра на 9 млн гривень і запідозрили у нечесності (фото)

Наприкінці літа в поле зору правоохоронців потрапив керівник Дніпропетровського ТЦК та СП, який за час широкомасштабної агресії рф в Україні встиг придбати майна на 350 тисяч доларів.

Наразі за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону вже колишньому військкому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (за ч.1 ст.368−5 КК України).

«Слідством встановлено, що у власності фігуранта та його родини знаходиться майно, вартість якого значно перевищує їхні законні доходи. За півтора року повномасштабного вторгнення рф на територію України підозрюваний набув активів, вартість яких становить 8 835 173,91 грн. (підтверджується висновком НАЗК), що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи», — повідомили в прокуратурі та додали, що підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що масштабні перевірки ТЦК та СП розпочалися цього літа після гучних корупційних скандалів, в центрі яких опинялися керівники військкоматів.

Зокрема, на незаконному збагаченні викрили Одеського обласного військкома, а на Полтавщині на хабарі попався один із керівників районного ТЦК та СП.

Фото прокуратури

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