37.62 / 38.33 40.27 / 41.13
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У ексвійськкома Дніпропетровської області нарахував добра на 9 млн гривень і запідозрили у нечесності (фото)

13:20 26 вересня 2023
Військком Дніпропетровщини та працівник прокуратури

Наприкінці літа в поле зору правоохоронців потрапив керівник Дніпропетровського ТЦК та СП, який за час широкомасштабної агресії рф в Україні встиг придбати майна на 350 тисяч доларів.

Наразі за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону вже колишньому військкому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (за ч.1 ст.368−5 КК України).

«Слідством встановлено, що у власності фігуранта та його родини знаходиться майно, вартість якого значно перевищує їхні законні доходи. За півтора року повномасштабного вторгнення рф на територію України підозрюваний набув активів, вартість яких становить 8 835 173,91 грн. (підтверджується висновком НАЗК), що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи», — повідомили в прокуратурі та додали, що підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що масштабні перевірки ТЦК та СП розпочалися цього літа після гучних корупційних скандалів, в центрі яких опинялися керівники військкоматів.

Зокрема, на незаконному збагаченні викрили Одеського обласного військкома, а на Полтавщині на хабарі попався один із керівників районного ТЦК та СП.

Фото прокуратури

21

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінанси

Гроші плистимуть рікою: астрологи назвали 4 знаки Зодіаку, які озолотяться у жовтні

Зоряне небо

Овни опиняться в складному становищі, Козероги знайдуть вирішення старої проблеми, а Рибам знадобиться відпочинок: гороскоп на 26 вересня 2023 року

актор Олександр Ніканоров

«Прошу в моїй смерті нікого не звинувачувати»: у росії наклав на себе руки популярний актор

авто

Не дуже надійні «корейці»: названо три найгірші моделі KIA за останні 10 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту