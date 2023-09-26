«Синичка здавна вважається оберегом»: художниця Ольга Ковтун про символи на картинах

Мабуть, у кожній родині є картини з натюрмортами. Вони — справжня окраса інтер’єру, адже додають життю барв. Натюрморти створювали всесвітньо відомі художники: Караваджо, Поль Сезанн, Анрі Матісс, Пабло Пікассо, Едуар Мане, Сальвадор Далі, Вінсент Ван Гог… Українська художниця Ольга Ковтун — одна з найкращих майстринь сучасного натюрморту. Її роботи відомі не лише в Україні, а й у Польщі, Німеччині, Франції, Ісландії, Іспанії, Великій Британії, Італії, США, Канаді… В інтерв’ю «ФАКТАМ» заслужена художниця України Ольга Ковтун розповіла про символічне значення дарів природи у натюрморті.

«Писати з натури — велике задоволення, адже придумати щось краще, ніж це зробила природа, важко»

— Натюрморт — це композиція з квітів, овочів, фруктів, різноманітної їжі та посуду, — говорить Ольга Ковтун. — Також відомі натюрморти з книгами, музичними інструментами, килимами… Популярність цього жанру в усі часи обумовлена його красою та зрозумілістю водночас. Натюрморт — один з моїх улюблених жанрів у мистецтві.

Ольга Ковтун: «Натхнення завжди поруч зі мною»

— Ваші натюрморти неймовірні! Як ви їх створюєте?

— У шкільні й студентські роки писала натюрморти тільки з натури, це був період навчання та «надивленості». Зараз вже можу дозволити собі вигадувати свої натюрморти, але писати з натури — це велике задоволення, адже придумати краще, ніж це зробила природа, важко. Натура завжди надихає. Інколи йдеш у роботі від задуму, творчої ідеї, а іноді — від побаченої краси. Скажімо, натюрморт «Квіти з маминого саду», виконаний на дошці олійними фарбами, народився під час ковіду, коли ми з сім'єю виїхали за місто. На дачі, в селі під Києвом, я змогла спостерігати й насолоджуватись всією красою природи, яка просиналася від зимового сну… Квітучі дерева, перші найніжніші весняні квіти з маминого саду, дбайливо посаджені її лагідними руками… Аквілегія, рястка, маргаритки, жовтці, первоцвіти надихнули мене на творчість, щоб хоч на картині зберегти всю ніжність і швидкоплинність краси перших весняних квітів з маминого саду.

На створення картини «Квіти з маминого саду» Ольгу Ковтун надихнули весняні квіти, дбайливо посаджені руками мами

— Дуже гарно!

— А от «Букет з півоніями» — ще один натюрморт з ковідного періоду. Він — ода моїй любові до голландських натюрмортів. Тут я поєднала багато весняних квітів, окрасою, звісно, є рожева півонія. Навколо неї красуються нарциси, маленька конвалія та гілочка гіацинту. Цей натюрморт став маленькою присвятою моїм подругам, які дуже люблять квіти, а особливо півонії.

Робота Ольги Ковтун «Букет з півоніями» - ода її любові до голландських натюрмортів

Ідея ж натюрморту «Осінній урожай» полягала в тому, щоб передати красу свіжозібраних овочів, наче їх тільки-но принесли з городу й поклали на стіл. Здається, що зараз дбайлива господиня візьметься за приготування вечері. Грубий дерев'яний стіл додає теплоти й атмосфери домашнього затишку…

За словами художниці, ідея натюрморту «Осінній урожай» в тому, щоб передати красу свіжозібраних овочів, наче їх тільки принесли з городу й поклали на стіл

«Калина уособлює дівочу, жіночність, сімейне щастя й достаток»

— Овочі на картині такі апетитні, як справжні!

— А от ще одна робота — «Синичка», вона створена нещодавно. Я довго виношувала ідею. Мені хотілось зробити щось невелике за розміром, просте й символічне, як оберіг. Тут я поєднала одразу три символи: синичку, рушник з деревом життя й калину. Синичка здавна вважається оберегом та символом добрих звісток. Ця симпатична пташка також символізує працьовитість і завзятість. Калина уособлює дівочу вроду, жіночність, сімейне щастя й достаток. Світове вічне дерево життя — поширений мотив міфологій та релігій, символічна модель космосу. Воно слугує уособленням єдності світобудови, де його корінню відповідає потойбіччя, підніжжю стовбура — світ людей, а кроні — світ богів.

— Який натюрморт ваш улюблений?

— Один з них — «Улюблені квіти». Коли почалася війна, я з донькою була вимушена поїхати з України. Залишившись без матеріалів для роботи, почала шукати можливість малювати, тоді й відкрила для себе гуаш. Так народилася ціла серія квітів гуашшю на чорному папері, саме таке поєднання захопило мене. У цій роботі я намалювала мої улюблені тюльпани. Обожнюю ці квіти, їхню прохолоду й рипіння, які відчуваєш, коли тримаєш їх у руках.

Робота «Улюблені квіти» - одна з тих, що найбільше подобаються Ользі Ковтун

— Знаю жінку, яка просить їй дарувати все з маками — картини, текстиль, посуд, бо це символ достатку. Що символізує кожна квітка у натюрморті?

— Не варто трактувати мистецтво як фен-шуй. Проте взірцям голландських натюрмортів дійсно була притаманна символіка. Зазвичай троянда — це квітка Венери, символ любові. Лілія символізує чистоту. Соняшник — символ відданості, фіалка — скромності, а вічнозелений плющ — вічного життя. Паростки плюща або гілки лавра є символом відродження.

«Соняшник — символ відданості, фіалки — скромності»

— А що символізує кожен овоч та фрукт?

— Артишоки, спаржа й полуниця у давнину були символом плодів раю. Яблуко може означати любов, знання, мудрість, радість. Персик символізує міцне здоров'я. Гранат — родючість.

— Яке ваше творче кредо?

— Для мене найголовніше — бути чесною з собою. Колись я почула пораду, яка дуже мені запам'яталася: «Ніколи не роби свідомо щось погано, якщо ти зробиш так три рази, ти вже ніколи не зробиш добре».

— Як стильно прикрасити оселю натюрмортом? В яких кімнатах він доречний — у вітальні, на кухні?..

— Я б тут не обмежувала себе, все залежить від вашої фантазії й смаку. А також від того, який натюрморт, що на ньому зображено. Квіти, без сумніву, безпрограшний варіант для будь-якої кімнати у домі. Фрукти теж — їх зображення можуть бути доречні як на кухні, так і у вітальні.

Натюрмортом з фізалісом можна милуватися нескінченно

— Чи можна, на вашу думку, вішати на стіни кімнати кілька натюрмортів?

— Звісно. Тут жодних правил не існує та не може бути, все залежить від того, як вам подобається. Я взагалі люблю, коли на стінах висять зовсім різні картини та їх багато, коли цікаво роздивлятись кожну. Адже кожна дарує свої особливі емоції. Різні картини, різних розмірів, у різних рамах — еклектика, і у цьому є свій шарм. Мені не затишно в інтер'єрах, де на стінах нічого не висить. Маю багато друзів архітекторів і дизайнерів, які розповідали мені, що дуже часто люди бояться купляти предмети мистецтва, тому що не розуміються на ньому.

— Ольго, що вас зазвичай надихає на творчість?

— Натхнення завжди поруч зі мною, я дуже люблю малювати, мені це приносить величезне задоволення, тому прагнення творити є постійно. Я намагаюсь помічати красу навколо. Прогулянки на природі, мандрівки, відвідування музеїв, переглядання художніх альбомів — все це наповнює та надихає. Ще дуже люблю збирати польові квіти чи купляти їх собі, мені подобається милуватися ними, вони часто присутні на моєму робочому столі.

Раніше українська дизайнерка прикрас Ірина Кукліна, роботи якої відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу, розповіла «ФАКТАМ» про мистецтво створення ґерданів та символіку візерунків.

На фото у заголовку: натюрморт «Синичка»

Фото з альбому Ольги Ковтун

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