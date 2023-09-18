Ґердан — традиційна українська бісерна прикраса, яку нещодавно внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Створення яскравих та барвистих ґерданів — кропітка робота. З бісеру народжуються справжні картини — вишукані та життєствердні. В них кольори неба та сонця, полів та ланів і, звичайно, неймовірних українських квітів. В інтерв’ю «ФАКТАМ» українська дизайнерка прикрас Ірина Кукліна, роботи якої відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу, розповіла про мистецтво створення ґерданів та символіку візерунків.

«У давнину ґердани були не тільки прикрасою, а й слугували оберегами»

— Творчість завжди була частиною мене, я зростала в маленькому містечку Сіверщини в оточенні швейних машинок, клубочків ниток, журналів з рукоділля, — розповідає Ірина Кукліна. — Однак обрала фах перекладача іноземних мов, і на певний час хенд-мейд відійшов на другий план, адже столиця стала моїм домом професійного зростання у різних сферах. Коли у 2013 році в мене народилась перша донечка, я не могла всидіти й шукала цікаве для себе заняття. Тут і почалось активне знайомство з бісером. Творчий пошук привів мене до створення традиційної для Західної України прикраси ґердан. Мені завжди хотілося робити щось надзвичайно гарне, особливе. Тож практика роботи з бісером, досвід компонування кольорів допомогли мені почати створювати схеми власного авторства, ними я почала ділитись з іншими майстрами. Багато новачків зацікавились бісероплетінням завдяки моїм схемам. Наразі, окрім створення діджитал-матеріалів, майстрині можуть отримати навіть повний набір матеріалів за обраними схемами мого авторства й бути впевненими, що на виході буде цікавий якісний ґердан. Під час війни бісероплетіння стало не просто хобі, а частиною арттерапії для багатьох жінок і навіть чоловіків. Вироби за моїми схемами роз'їжджаються по різних країнах — у Німеччину, Францію, Польщу, США… Теплі відгуки про мою творчість надихають мене на подальшу роботу, адже відродження й популяризація традиційних прикрас дають можливість підкреслити нашу українську ідентичність.

Створення ґердану з бісеру – філігранна робота. Ґердани, створені Іриною Кукліною, вражають красою

— У чому особливість цієї прикраси?

— Ґерданом може бути як жіноча, так і чоловіча прикраса, виготовлена з дрібних намистинок. У різних областях ці прикраси називали по-різному: ґердан, ґірдан, ґирдяник, ґерданка, ґарда, зґарда, крайка, ланцок, драбинка, рядки… Кожна місцевість мала свої візерунки та способи створення. У давнину ґердани були не тільки прикрасою, але й слугували оберегами. Сьогодні ця прикраса активно інтегрується у сучасні образи. Ґердани можна надівати на однотонне плаття, їх носять навіть із футболками. Стрічкові ґердани особливо полюбила молодь. Зараз говорять на стрічковий ґердан — чокер, до чокерів часто додають браслети чи кульчики з аналогічним візерунком. Сучасний ґердан носять не тільки з нагоди урочистості, а й повсякденно.

«Волошки символізують чистоту, маки — дух предків, калина — домашній затишок»

— Чи обов’язково ґердан має бути створений з бісеру, чи це може бути просто вишита стрічка?

— Ґердан — це все ж про бісеринки та намистинки, нанизані на нитку. Особлива увага приділяється підбору кольорів та фактурі намистин, адже кінцевий результат залежить від їх вдалого поєднання та якості бісеру. Трапляється, що таку сплетену смужку нашивають на репсову чи оксамитову стрічку.

Ірина Кукліна: «Сучасні ґердани надівають не тільки з нагоди урочистості, але й повсякденно»

— Читала, що кольори у ґерданах символічні. Червоний символізує життєдайність, синій — велику таємницю та незбагненність неба, зелений — відродження життя, жовтий — світло та благословення, білий — чистоту помислів. А що символізують у прикрасі квіти та рослини?

— Спочатку на ґерданах всі рослинні мотиви мали орнаментний вигляд. Традиційно зображувались маки, волошки, мальви, соняхи… Тепер у ґерданах можна побачити й троянди, еустому, лілії та навіть магнолію. Що символізують квіти та рослини? Волошки — чистоту, маки — дух предків… Одна з моїх улюблених квіток — ірис. Це квітка захисту й мужності, чистоти та відваги. Коли створювала ґердан з ірисами, згадувала різнобарв'я маминої клумби — знаєте, це щось родом з дитинства. Але хотілося, щоб ця квітка була виразна, як її характер, саме тому обрала кришталевий фон. До речі, важливий символ і калина. Вона асоціюється з домашнім затишком, батьківським домом.

Одна з кращих робіт дизайнерки – вишуканий ґердан з трояндами

— Який ґердан ваш улюблений?

— Найзнаковіша для мене робота — це золота квітка на чорному тлі. Цей ґердан був виготовлений на початку лютого 2022 року в Ірпені та «вижив» у найтемніші часи. Він залишився висіти на віконній рамі кімнати, де ми з дітьми перебували до 6 березня, а коли повернулися додому, — зустрів нас цілим і неушкодженим. Він для мене наче оберіг. Переливи золотих намистинок наче дають надію, що світло переможе темряву. Цей ґердан я відтворила, мабуть, не менше двадцяти разів.

Це улюблений ґердан Ірини Кукліної. За її словами, він для неї - наче оберіг

— Читала, що у ґерданах використовували мотиви вишивки.

— Всі орнаменти мали свій символізм. Тому цілком логічно, що ці два види рукоділля тісно переплелися. Наразі у схемах різними авторами використовуються мотиви вишивок. Я завжди цікавилась кодами у вишивках, часто розглядаю поєднання традиційних кольорів. Для мене ця тема дуже цікава.

Ґердан з калиною символізує родинний затишок

«Створюю такі ґердани, які з радістю носила б особисто»

— Що думаєте про ґердани та діджитал-технології? Адже цифрові прикраси — це вже реальність, хоча й віртуальна, звісно.

— Це дуже цікава тема. Поясню чому. Ґердан — досить яскрава, нетипова прикраса, тому вона пасуватиме тим, хто не боїться ловити на собі погляди. Діджитал-технології дозволяють приміряти прикраси віртуально, підібрати те, що личить, спочатку у цифровому форматі, врешті-решт — створити свій дизайн прикраси, індивідуальний. Нині у світі є компанії, що створюють цифровий одяг та прикраси. Мені як дизайнерці було б цікаво співпрацювати з ними.

— Як правильно зберігати ґердани та доглядати за ними?

— Бісер не любить прямих променів сонця та вологи. Доглядати за бісерними прикрасами дуже просто: потрібно зберігати їх у коробочці чи непрозорому мішечку. Я раджу використовувати дерев'яні коробочки, зараз є багато виробників, які пропонують таке пакування. Якщо ж прикраса вкрилася пилом, то можна її охайно промити й просушити на чистому рушнику.

— Відомо, що творча людина потребує натхнення. А що вас зазвичай надихає на творчість?

— Вважаю, що натхнення може зустріти творчу людину будь-де. Мене надихають мамині квіти у саду, цікава книга, гарна пісня, природа… Дуже важливо творити з позитивними емоціями та думками. Я створюю такі ґердани, які з радістю носила б сама. До речі, ношу свої ґердани із задоволенням. Одягаю їх, навіть коли йду гуляти з дітьми.

— Ірино, яке ваше творче кредо?

— Немає нічого неможливого, на неможливе треба трошки більше часу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про майстриню, що створює флористичні композиції з холодного фарфору, Вікторію Міщенко. Її вироби відомі у багатьох європейських країнах, а також у США, Канаді, Австралії, Японії, Ізраїлі…

Фото з альбому Ірини Кукліної

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