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«Порцелянові» історії
28 вересня 2023
ХОРТИ
ХОРТИ

Країна: Німеччина
Мануфактура: Hutschenreuther
Рік випуску: 1950
Висота: 34 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Собаки, які охороняли у горах отару овець, були лютими і на вигляд досить страшними. Тому мешканці невеличкого хутора, знаючи про це, намагалися триматися від них подалі.

Проте сталося так, що один подорожній не помітив, що вдалині пасеться отара. І коли він раптом побачив овець, було вже запізно. До нього, розсипавшись півколом, мчала зграя розлютованих собак. Утікати було марно, і мандрівник просто сів на землю, вирішивши: що буде, те й буде.

Але собаки, підбігши до незнайомця, несподівано зупинилися та всілися поруч, навіть не намагаючись нападати, хоча й були розлютовані. Тут наспіли чабани. Вони відігнали собак. І старший із них, побачивши, що той чоловік залишився неушкодженим, сказав:
- Ти правильно зробив, що сидів і не ворушився. Тільки тому й залишився цілим. Бачиш, інколи в житті так буває, що краще в небезпечній ситуації просто завмерти і почекати, аніж робити якісь поспішні рухи, спроможні призвести до непередбачуваних результатів…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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