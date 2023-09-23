28 вересня 2023

Собаки, які охороняли у горах отару овець, були лютими і на вигляд досить страшними. Тому мешканці невеличкого хутора, знаючи про це, намагалися триматися від них подалі.

Проте сталося так, що один подорожній не помітив, що вдалині пасеться отара. І коли він раптом побачив овець, було вже запізно. До нього, розсипавшись півколом, мчала зграя розлютованих собак. Утікати було марно, і мандрівник просто сів на землю, вирішивши: що буде, те й буде.

Але собаки, підбігши до незнайомця, несподівано зупинилися та всілися поруч, навіть не намагаючись нападати, хоча й були розлютовані. Тут наспіли чабани. Вони відігнали собак. І старший із них, побачивши, що той чоловік залишився неушкодженим, сказав:

- Ти правильно зробив, що сидів і не ворушився. Тільки тому й залишився цілим. Бачиш, інколи в житті так буває, що краще в небезпечній ситуації просто завмерти і почекати, аніж робити якісь поспішні рухи, спроможні призвести до непередбачуваних результатів…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.