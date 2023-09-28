MamaRika залишила чоловіка та маленького сина заради подорожі

Співачка MamaRika, якій нещодавно довелося викликати швидку допомогу перед концертом, вирішила взяти паузу та трохи перепочити. Вона залишила чоловіка Сергія Середу з маленьким сином Давідом, якому нещодавно виповнилося два роки, та поїхала у коротку відпустку.

MamaRika разом із мамою та сестрою проводить час в Італії. Каже, що це їхня перша така сімейна подорож. Як розповіла артистка, вони вже побували в Римі та у Венеції, багато гуляють та відвідують визначні пам’ятки, насолоджуються місцевою їжею та часом одне з одним. Щодня вони проходять пішки по 15 кілометрів.



*співачка з мамою

Лише на шостий день відпочинку MamaRika вперше вибралася на пляж і змогла насолодитися теплими променями осіннього сонця.

Тим часом Сергій з Давидом встигли з’їздити до Одеси та знову повернутися до заміського будинку під Києвом, в який вони нещодавно переїхали.

MamaRika й раніше розповідала про проблеми зі здоров’ям.

Нещодавно співачка випустила чуттєвий трек і кліп «Останній день».

Фото: instagram.com/mamarika_official

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