Згадайте взимку про літо: як правильно засолити капустяне листя для голубців

Після того, як відома кулінарка поділилася рецептом лінивих голубців, Telegram-канал «Домашня консервація» розповів, як засолити на зиму капустяне листя для голубців.

«З качана капусти виріжте качан (можете використовувати його потерши з морквою і плавленим сирком, часником для салату). А весь качан відваріть на помірному вогні в злегка підсоленій воді. Листя знімайте виделкою в міру їх готовності (вони будуть відокремляться від качана). Коли охолонуть, зріжте з них потовщення на краю листочка, складіть їх по декілька (по 4−5 штук) рулетиком і покладіть щільно в банку. На дно її можна покласти подрібнений корінь хрону і зерна гірчиці, петрушку — все, що „любить“ капуста. Залийте ці рулетики розсолом: з розрахунку 1 л. води — 3 ст. ложки солі, 1 ст. л. Цукру. Перед приготуванням голубців листя промийте або залийте на ніч водою, щоб вийшла „зайва“ сіль. А потім — готуйте на свій смак! Такі капустяні рулетики зберігаються до пізньої весни», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Раніше відома кулінарка з Кривого Рогу Елла розповіла «ФАКТАМ» про різновиди голубців та секрети їх приготування.

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