- 08:16 Водоліям — завершення справ, Левам — допомога друзів, Овнам — успішна кар’єра: гороскоп на день Тигра-Культуриста
- 28.09 22:32 Незвичайний грушевий компот: справжня насолода в осінній день
- 28.09 22:01 Присвячена подвигам воїнів у боях за південь: український гурт презентував пісню про героїв
- 28.09 21:30 Як прокидатися рано вранці: хитрощі, які вам точно допоможуть
- 28.09 21:15 Дружина Брюса Вілліса не змогла стримати сліз, розповідаючи про хворобу знаменитого актора
- 28.09 21:00 Окупанти відводять війська: аналітик про прорив українських бійців під Бахмутом
- 28.09 20:30 «Західна частина Чорного моря здебільшого непридатна для використання росіянами», — аналітик
- 28.09 20:15 Незвично та апетитно: мариновані кавуни в банках на зиму
- 28.09 20:00 На війні був менше двох місяців: болюча історія про загибель українського захисника
- 28.09 19:53 Знаменитий футболіст виставив себе дурнем під час пробиття пенальті
- 28.09 19:46 ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту для українських біженців: що це означає
- 28.09 19:25 «Чому українців вкотре виставляють терпілами і „фашистами“ на радість кремлю»: журналістка про скандал через ветерана СС «Галичина» в парламенті Канади
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 32 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Молодий випускник геологічного університету вирішив уперше в житті відправитися з експедицію високо в гори. Завдання було не з простих. Адже учасники експедиції мали провести у важких умовах високогірʼя майже два роки.
Труднощі почалися буквально одразу. Спершу було навіть важко дихати і при цьому треба було працювати. До того ж, сильно втомлювало безсоння. Досвідчені колеги заспокоювали хлопця:
- Звикнеш до висоти — і згодом вже буде набагато легше.
Минуло трохи часу, і молодий вчений освоївся на високогір’ї. Він успішно працював і навіть кілька разів вирушав у невеликі подорожі. Коли йому запропонували коротку поїздку в місто для участі у міжнародній науковій конференції, він спочатку не хотів покинути на певний час високогір’я, до якого вже встиг звикнути і навіть полюбити. Але потім погодився.
Під час підсумкової зустрічі відомий професор спитав у молодого колеги:
- Ну, як, юначе, вдалося вам знайти у тих горах що-небудь цікаве?
- Так, вдалося, — відповів він. — Я знайшов там терпіння… Хіба цього мало?
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 755 мм