29 вересня 2023

Молодий випускник геологічного університету вирішив уперше в житті відправитися з експедицію високо в гори. Завдання було не з простих. Адже учасники експедиції мали провести у важких умовах високогірʼя майже два роки.

Труднощі почалися буквально одразу. Спершу було навіть важко дихати і при цьому треба було працювати. До того ж, сильно втомлювало безсоння. Досвідчені колеги заспокоювали хлопця:

- Звикнеш до висоти — і згодом вже буде набагато легше.

Минуло трохи часу, і молодий вчений освоївся на високогір’ї. Він успішно працював і навіть кілька разів вирушав у невеликі подорожі. Коли йому запропонували коротку поїздку в місто для участі у міжнародній науковій конференції, він спочатку не хотів покинути на певний час високогір’я, до якого вже встиг звикнути і навіть полюбити. Але потім погодився.

Під час підсумкової зустрічі відомий професор спитав у молодого колеги:

- Ну, як, юначе, вдалося вам знайти у тих горах що-небудь цікаве?

- Так, вдалося, — відповів він. — Я знайшов там терпіння… Хіба цього мало?

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.