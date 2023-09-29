Загарбники-росіяни обстріляли Херсон: важко поранені комунальники

Російський ворог продовжує обстріли Херсона. Зранку у п'ятницю, 29 вересня, окупанти обстріляли місто, тяжкі поранення дістали працівники комунального підприємства.

«Вранці окупанти завдали удару по Херсону, поранення отримали двоє працівників комунального підприємства», — повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Як уточнили у відомстві, близько 8:30 військові рф вкотре обстріляли місто. За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано.

Крім того, внаслідок ворожої атаки також пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

За даними начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, поранені комунальники — працівники КП «Парки Херсону», які прибирали територію.

«Також внаслідок обстрілу пошкоджений сміттєвоз», — додав він.

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, обидва поранені зараз у лікарні.



«У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію», — розповів він про стан постраждалих.

Зазначимо, останніми днями окупанти почали частіше обстрілювати Херсон. Зокрема, вчора, 28 вересня, російські війська обстріляли Херсон з артилерії, загинули троє жінок. При цьому російські фашисти почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не використовували.

Про те, як восени 2022 звільняли Херсон, а також про те, якою ціною звільняється кожен клаптик нашої землі, українці створили пісню. Сингл «Рани Півдня» гурту Native One про українських воїнів, які героїчно щодня боронять нашу землю.

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