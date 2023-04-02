Салат «Під кайфом» обов’язково повинен бути на святковому столі — адже він такий яскравий та смачний (відео)

Незвичайна жартівлива назва цього святкового салату з'явилася у чоловіка та знайомих ведучої youtube-каналу «Галочка-кулінарочка» після того, як вони продегустували нову страву.

«З'ївши першу порцію салату, я начебто поринув у якийсь дивний сон, забувши про все на світі», — розповідав один з гостей. І тоді ж страва отримала таку назву.

Для приготування салату потрібно взяти:

яйця — 4 шт

копчена куряча грудка — 500 г

помідори — 2 шт

сир твердий — 200 г

майонез — 250 г

мак — 2 ст.л.

Мак, який використовується для присмачення салату, слід підсмажити на сухій сковорідці, аби розкрити його смак.

Верхній шар салату — це сухарики, підсмажені на часниковому маслі. Для його приготування олію змішують з часником, пропущеним через прес, молотою паприкою та сіллю і настоюють протягом 20−30 хвилин.

Нагадаємо, що під час посту рідних можна пригостити домашньою картопляною ковбасою.

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