Салат «Під кайфом» обов’язково повинен бути на святковому столі — адже він такий яскравий та смачний (відео)
Незвичайна жартівлива назва цього святкового салату з'явилася у чоловіка та знайомих ведучої youtube-каналу «Галочка-кулінарочка» після того, як вони продегустували нову страву.
«З'ївши першу порцію салату, я начебто поринув у якийсь дивний сон, забувши про все на світі», — розповідав один з гостей. І тоді ж страва отримала таку назву.
Для приготування салату потрібно взяти:
- яйця — 4 шт
- копчена куряча грудка — 500 г
- помідори — 2 шт
- сир твердий — 200 г
- майонез — 250 г
- мак — 2 ст.л.
Мак, який використовується для присмачення салату, слід підсмажити на сухій сковорідці, аби розкрити його смак.
Верхній шар салату — це сухарики, підсмажені на часниковому маслі. Для його приготування олію змішують з часником, пропущеним через прес, молотою паприкою та сіллю і настоюють протягом 20−30 хвилин.
Нагадаємо, що під час посту рідних можна пригостити домашньою картопляною ковбасою.403
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