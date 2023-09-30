Акт вандалізму: у Британії спиляли знамените дерево Робін Гуда

Поліція англійського графства Нортамберленд проводить розслідування акту вандалізму. 16-річний підліток уночі спилив найвідоміше дерево у Великій Британії. Величезний білий клен чи явір називали деревом Робін Гуда. Йому було понад 200 років.

Підліток за допомогою бензопили спилив клен. Його заарештували, але згодом відпустили під заставу. Він не пояснює мотиву свого злочину, але «співпрацює зі слідством».

Представник поліції Кевін Уорінг наголосив, що загублене дерево було «всесвітньо відомою пам'яткою». «Ця втрата відгукнулася горем і гнівом у серцях багатьох людей», — додав він.

Уорінг не перебільшує. Білий клен із долини Сікамор-Геп дійсно відомий мільйонам людей у всьому світі. 1991 року дерево з'явилося у фільмі «Робін Гуд: Принц злодіїв», головну роль у якому виконав Кевін Костнер. Картина стала хітом у багатьох країнах. Завдяки популярності фільму клен отримав свою назву — дерево Робін Гуда.

Білий клен із долини Сікамор-Геп відомий мільйонам людей у всьому світі

Адміністрація національного парку Нортамберленд, на території якого зростав знаменитий клен, заявила, що дерево було повалено навмисно, а не випадково.

«Це ж дерево було живою істотою! Я не перестаю запитувати себе: «Кому і навіщо це знадобилося?» — обурюється відомий британський фотограф Іан Спроат.

Експерти кажуть, що, можливо, клен навесні пустить нові паростки, але це не факт. Навіть якщо диво станеться, знадобляться десятиліття, перш ніж дерево Робін Гуда виросте.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що шедевр Ван Гога «Соняшники» зазнав атаки вандалів у Лондоні. А в Празі зіпсували пам'ятник володимиру путіну у вигляді гобліна, що закручує газовий кран.

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