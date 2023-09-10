Конфітюр з перцю: незабутній смак вересня

Мабуть, вже кожен куштував шоколад з перцем. А чи відомий вам смак конфітюру з перцю? Якщо ні, приготуйте цей смаколик за рецептом кулінарки Альони Рубльової, яка раніше розповіла, як приготувати варення «слива в шоколаді». Осінь, як і літо, — пора щедрих дарів природи. Тож це найкращий час для гастрономічних експериментів. Можливо, одного разу ви знайдете для себе саме той смак, який стане вашим улюбленим. Або відкриєте новий смак для рідних та друзів — і вони будуть вам безмежно вдячні.

— Смак цього конфітюру, повірте, неперевершений, — говорить Альона Рубльова. — Тут є й солодкі ноти, й гострі, й кислинка, й карамельні тони… Спробуйте приготувати. Цей конфітюр справді незвичайний.

Конфітюр з перцю Солодкий червоний перець — 5 штук Перець гострий — 3 штуки Оцет бальзамічний — 100 мл Цукор — 400 г Перед тим як чистити перець, одягніть гумові рукавички, бажано працювати, увімкнувши витяжку.

Перець вимити, очистити, нарізати шматочками, подрібнити у блендері. Всипати цукор, варити 40 хвилин на маленькому вогні, помішувати, влити оцет і проварити ще 10 хвилин. Готовий конфітюр розлити по банках. Смачного!

Раніше кулінарка Альона Рубльова поділилася ще одним оригінальним рецептом — персикового варення з паприкою.

Фото з альбому Альони Рубльової

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