Просто додайте кавової гущі: як отримувати рекордні врожаї малини

Малина — одна з найпопулярніших культур у саду. За нею відносно легко доглядати, і вона дасть високий урожай — за умови, що будуть враховані важливі деталі, такі як підживлення. Замість шкідливих хімічних добрив можна використовувати прості домашні засоби, пише selbstversorger.de.

Зазвичай малину удобрюють двічі на рік протягом вегетаційного періоду. Перше підживлення проводиться навесні, щоб забезпечити її достатньою кількістю поживних речовин з самого початку вегетації. Це забезпечує здоровий, енергійний ріст і рясне цвітіння та плодоношення. Друге підживлення проводиться після збору врожаю. Це важливо, щоб зміцнити рослину до майбутньої зими та оптимально підготувати її до наступного сезону.

Порада: малину ніколи не слід удобрювати незадовго до збору врожаю, оскільки це впливає на якість плодів. Тому літню малину не потрібно удобрювати в липні, а осінню — у серпні.

Численні практичні випробування довели, що кавова гуща є особливо добрим природним добривом. Замість того щоб викидатися разом зі сміттям, вона при правильному використанні виконує цінні функції в ґрунті. Вона містить важливі поживні речовини: калій, фосфор, кальцій та азот. Крім того, кавова гуща має багато антиоксидантів і кисле значення рН, що ідеально оптимізує умови ґрунту. Найкраще підходить кавова гуща зі звичайної фільтр-кави, оскільки вміст важливих компонентів у ній найвищий. Після приготування кави дайте кавовій гущі охолонути й висохнути. Ніколи не використовуйте мокру або вологу кавову гущу, інакше вона буде злипатися, а не розтікатися, і ущільнюватиме ґрунт.

Якщо ви любите смажити барбекю, можете зібрати багато деревного попелу протягом року. Але й власники камінів і печей не повинні відтепер викидати залишки згорілої деревини, адже вони є чудовим джерелом поживних речовин для малини. Поживні речовини, що містяться в деревному попелі, позитивно впливають на малину, бо там особливо велика кількість фосфору, калію, магнію і кальцію. Важливо, щоб зола складалася з деревини, яка не була глазурованою, лакованою або просоченою.

Зелений чай багатий на залізо. Для підживлення двічі на рік використовуйте чайну заварку. Чайне листя містить більше поживних речовин і тому більше підходить для малини. Після заварювання чайне листя або пакетик чаю висушують і вносять у ґрунт.

Раніше фахівці розповідали також про прості секрети рекордних урожаїв малини.

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