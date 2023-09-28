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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2004
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 42×40 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Дізнавшись про те, що їхній наставник збирається залишити цей тлінний світ, найближчі його учні з'їхалися звідусіль, щоб встигнути попрощатися з улюбленим учителем.
У його скромному будинку було надзвичайно тихо. І це незважаючи на те, що поруч із ліжком, на якому лежав укритий легким пледом маленький і помітно схудлий від тривалої хвороби старий, було кілька десятків молодих чоловіків. Багато хто мовчки витирав сльози, що мимоволі котилися з очей, сповнених трепетної поваги до того, хто відходив. І тут раптом, помітивши усмішку, що з'явилася на обличчі наставника, один із учнів запитав:
- Чому ви посміхаєтеся? Спливають останні миті життя, а ви радієте?
- Я посміхаюся тому, що я щасливий. Щасливий бачити вас такими, що відбулися і успішними. І усвідомлювати, що нікого і ніколи я не вчив того, чого не робив сам…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пн
Тиск: 752 мм