3 жовтня 2023

Закінчивши навчання у мудрого старця, допитливий юнак наостанок вирішив запитати у вчителя про найголовніше:

- Порадьте, вчителю, як мені розбиратися в людях. Кому із них можна довіряти, а кого слід остерігатися?

- Спершу скажу тобі, кого треба остерігатися, — промовив старець. — Остерігайся найсмиреннішого на вигляд!

Коли побачиш, що хтось перед тобою постійно б’є поклони, обіймає тебе і демонструє неймовірну прихильність, того стережися найбільше!

- Як же так, учителю? — здивувався учень. — Чому?

- Бо така людина може першою зрадити тебе, — відповів старець.

- А кому ж тоді можна довіряти? — спитав учень.

- Довіряй тому, хто поводить себе у стосунках з тобою просто і щиро. Тому, хто може сказати тобі правду, якою б навіть неприємною вона не була. Саме такі люди у скрутну хвилину першими прийдуть тобі на допомогу…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.