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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1986
Скульптор: P. Serrano
Висота: 36 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Закінчивши навчання у мудрого старця, допитливий юнак наостанок вирішив запитати у вчителя про найголовніше:
- Порадьте, вчителю, як мені розбиратися в людях. Кому із них можна довіряти, а кого слід остерігатися?
- Спершу скажу тобі, кого треба остерігатися, — промовив старець. — Остерігайся найсмиреннішого на вигляд!
Коли побачиш, що хтось перед тобою постійно б’є поклони, обіймає тебе і демонструє неймовірну прихильність, того стережися найбільше!
- Як же так, учителю? — здивувався учень. — Чому?
- Бо така людина може першою зрадити тебе, — відповів старець.
- А кому ж тоді можна довіряти? — спитав учень.
- Довіряй тому, хто поводить себе у стосунках з тобою просто і щиро. Тому, хто може сказати тобі правду, якою б навіть неприємною вона не була. Саме такі люди у скрутну хвилину першими прийдуть тобі на допомогу…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 1 м/с 3х
Тиск: 753 мм