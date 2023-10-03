Маринована капуста на зиму: рецепт, яким варто поділитись з подругами
Готується маринована капуста швидкого приготування лише кілька годин. Вона смачна, поживна, дієтична, гості та рідні будуть задоволені, ділиться кулінарка Вікторія Коваленко.
Інгредієнти:
капуста — 2,5 кг.
морква — 1−2 шт.
лавровий лист — 3 шт.
чорний перець — 15 горошин
кориця — на кінчику ножа
70% оцет — 3 ч. л.
розсіл — 1,2 л (на 1 л води беремо 50 г солі та 50 г цукру).
З цієї кількості виходить одна 3-літрова банка.
Приготування
1. Капусту нашаткувати, моркву нарізати тонкими довгими смужками, перемішати, укласти не дуже щільно в банки, залити окропом і залишити остигати.
2. Тим часом приготувати розсіл: закип'ятити воду зі спеціями, дати покипіти 1 хвилину.
3. Злити воду з банок з капустою, залити маринадом, додати оцет, закатати.
4. Перевернути кілька разів, щоб оцет рівномірно розподілився по банці.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати маринований перець з медом на зиму.
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